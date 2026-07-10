"Calláte la jeta, jetona": Capturan a maestra acusada de abofetear y humillar a estudiante en Yoro

Yoro, Honduras.- Este viernes 10 de julio, la Policía Nacional confirmó la captura de una maestra acusada por el delito de trato degradante en contra de una estudiante de 15 años en un centro educativo del Municipio de Morazán, en Yoro. Según el reporte de las autoridades, la mujer señalada fue identificada como Perla Díaz, y su arresto se efectuó luego de que se interpusiera la denuncia ante las autoridades. ​​​

El incidente quedó grabado en un video que fue compartido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. El clip muestra cómo se desencadenó el momento de tensión en plena aula de clases. "¡Calláte la jeta... jetona, calláte la jeta, calláte la jeta... ¿o te la callo?. Acto seguido, la docente le propinó una cachetada a la estudiante.

"¿Por qué me contestás? Con tu papá me gustaría hablar, ¿oíste? ¡Vaya pues, llamálo ahorita! (...) ¡Llamálo! ¿No andás teléfono, ni eso andás? Pero la acción agresiva no terminó ahí, ya que la profesora también se arremetió contra el estudiante que estaba grabando el incidente. "Y vos sos otra, ¿oíste? ¿Oíste? Si no querés que te reviente ese teléfono..."

Indignación