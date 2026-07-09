A revisión Programa Monetario; BCH apuesta a 5% de inflación para 2026

Tegucigalpa, Honduras.- A casi tres meses de haberse publicado el Programa Monetario 2026-2027 , el directorio del Banco Central de Honduras (BCH) trabaja en la actualización de algunas metas indicativas por el cambio de varios supuestos.

Factores como la tarifa eléctrica, las remesas familiares, los precios externos e internos de los combustibles han mostrado variaciones mixtas en los últimos meses.

No obstante, Roberto Lagos, presidente del Banco Central, dijo a EL HERALDO que confía que al cierre del presente año el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la tasa de inflación, será de 5%.

En 2025, la inflación fue de 3.88% y la acumulada a junio es de 3.60%. La meta para este año es de 4%, con una ponderación de 1% por arriba o 1% por debajo. Lagos confirmó que la revisión del Programa Monetario será este 20 de julio.

El aumento trimestral del 12.5% a la tarifa eléctrica, el precio de los combustibles y la inflación acumulada obliga a cambiar algunas proyecciones del BCH.

La modificación de los indicadores del Programa Monetario girará en base a tres ejes, según Roberto Lagos, presidente del BCH. El primer punto será la revisión de cifras de las variables citadas antes, segundo, medidas más flexibles para que los exportadores puedan repatriar divisas y una tercera es la fase análisis de cada uno de los criterios de desempeño.

Además, expresó que es necesario hacer una revisión y ajustes debido a inflación estructural a largo plazo, emisión monetaria inorgánica realizada en la administración anterior para retirar el exceso de dinero que circula en la economía.