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Así estará el precio de la compra y venta del dólar este jueves 9 de julio en Honduras

El precio del dólar registrará una nueva variación este jueves 9 de julio, de acuerdo con la actualización diaria del Banco Central de Honduras (BCH)

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 20:18
Así estará el precio de la compra y venta del dólar este jueves 9 de julio en Honduras

El Banco Central de Honduras (BCH) publicó el nuevo tipo de cambio oficial para este jueves 9 de julio, con un ligero incremento tanto en el precio de compra como de venta del dólar.

 Foto: Canva-referencia

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños verán una nueva variación en el precio de compra y venta del dólar este jueves 9 de julio.

El Banco Central de Honduras (BCH) actualizó el tipo de cambio oficial para esta fecha. ¿Se devaluó el lempira? Aquí te contamos los detalles.

El precio de compra del dólar fue fijado en 26.7494 lempiras, mientras que el miércoles 8 de julio se ubicó en 26.7474 lempiras.

Así estará el precio de la compra y venta del dólar en Honduras este miércoles 8 de julio

La variación será de 0.20 centavos por cada dólar, por lo que quienes deseen comprar la divisa deberán pagar ligeramente más.

En cuanto al precio de venta, el BCH informó que el dólar se cotizará en 26.8831 lempiras, frente a los 26.8811 lempiras establecidos el miércoles 8 de julio.

Al igual que en la tasa de compra, la variación es de 0.0020 centavos por cada dólar.

Precio del dólar hoy 25 de septiembre: lempira se aprecia nuevamente

Lo anterior significa que los hondureños que vendan dólares recibirán 0.20 centavos de lempira más por cada dólar en comparación con el miércoles pasado.

El tipo de cambio oficial es actualizado diariamente por el Banco Central de Honduras con base en las condiciones del mercado cambiario y sirve como referencia para bancos, casas de cambio y otras instituciones autorizadas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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