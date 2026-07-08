Así estará el precio de la compra y venta del dólar este jueves 9 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños verán una nueva variación en el precio de compra y venta del dólar este jueves 9 de julio.

El Banco Central de Honduras (BCH) actualizó el tipo de cambio oficial para esta fecha. ¿Se devaluó el lempira? Aquí te contamos los detalles.

El precio de compra del dólar fue fijado en 26.7494 lempiras, mientras que el miércoles 8 de julio se ubicó en 26.7474 lempiras.