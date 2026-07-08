Así estará el precio de la compra y venta del dólar este jueves 9 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños verán una nueva variación en el precio de compra y venta del dólar este jueves 9 de julio.
El Banco Central de Honduras (BCH) actualizó el tipo de cambio oficial para esta fecha. ¿Se devaluó el lempira? Aquí te contamos los detalles.
El precio de compra del dólar fue fijado en 26.7494 lempiras, mientras que el miércoles 8 de julio se ubicó en 26.7474 lempiras.
La variación será de 0.20 centavos por cada dólar, por lo que quienes deseen comprar la divisa deberán pagar ligeramente más.
En cuanto al precio de venta, el BCH informó que el dólar se cotizará en 26.8831 lempiras, frente a los 26.8811 lempiras establecidos el miércoles 8 de julio.
Al igual que en la tasa de compra, la variación es de 0.0020 centavos por cada dólar.
Lo anterior significa que los hondureños que vendan dólares recibirán 0.20 centavos de lempira más por cada dólar en comparación con el miércoles pasado.
El tipo de cambio oficial es actualizado diariamente por el Banco Central de Honduras con base en las condiciones del mercado cambiario y sirve como referencia para bancos, casas de cambio y otras instituciones autorizadas.