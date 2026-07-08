Captan momento del asesinato de conductor de bus de Mateo en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- El momento en que el conductor de un bus de la ruta Mateo-Tapias-Mercado fue asesinado en la tercera avenida de Comayagüela quedó captado en las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911. El dantesco crimen, del que además circularon en redes sociales videos de la víctima agonizando en medio de la avenida, ocurrió al filo del mediodía cuando la unidad se acercaba a la terminal de buses. En las imágenes se observa al bus transitar a baja velocidad cuando es alcanzado por una mototaxi que se sitúa justo a la par. Ahí mismo se observa cuando un hombre baja de la mototaxi se cruza por enfrente del bus como para subirse.

Acto seguido, el hombre sospechoso se baja y corre a abordar la mototaxi, que para ese momento ya se desvía a la derecha, mientras el bus sigue avanzando lentamente hacia la acera donde termina impactando contra la pared. Fue segundos después que la víctima, identificada como Juan Carlos Flores, aparece sobre el pavimento clamando por ayuda y sin poder ponerse de pie. Por varios minutos Juan Carlos permanece solo en la calle, hasta que un vendedor ambulante llega a sostenerno. Pese a que la víctima fue trasladada poco después a un centro asistencial de la ciudad se confirmó su lamentable deceso.

Asesino fue ubicado tras darle seguimiento en cámaras

Entretanto, mientras la víctima clamaba por ayuda, los criminales que perpetraron el crimen huyeron en la mototaxi con rumbo a la séptima avenida y de ahí a la colonia 3 de mayo. Tras darle seguimiento de manera inmediata a través de las cámaras, las autoridades policiales lograron ubicar al sospechoso.