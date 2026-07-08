Yolanda Andrade alarma a sus fanáticos en plena crisis por ELA

Yolanda Andrade apareció de nuevo en sus redes sociales acostada, con la voz apagada y el rostro marcado por el cansancio.
En la grabación, la presentadora de 54 años reconoció que atraviesa uno de esos días en los que su cuerpo simplemente no responde. "Aquí estoy, lo que queda de mí, pero mañana voy a amanecer mejor, hoy sí me tumbó el dolor", expresó frente a la cámara.
La escena resultó especialmente dura para quienes han seguido de cerca su proceso médico. Andrade contó que el malestar ahora se concentra en el ojo izquierdo, además de un dolor de cabeza intenso y molestias en la costilla que ella misma describió como un padecimiento de "toda la carrocería".
Son síntomas asociados a la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que le fue diagnosticada de forma oficial el 26 de diciembre de 2025, después de casi dos años de estudios, hospitalizaciones y versiones contradictorias sobre su salud.
La ELA es un padecimiento neurodegenerativo que ataca las neuronas motoras encargadas del movimiento voluntario. Con el tiempo provoca pérdida de fuerza muscular, dificultad para hablar, para caminar y, en etapas avanzadas, complicaciones respiratorias.
Se trata de una enfermedad progresiva y hasta ahora sin cura, aunque su evolución varía en cada paciente.
Pese al cuadro que describió en el video, la conductora aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de cariño que recibe todos los días por parte de su público.
También compartió una fotografía de un arreglo floral que le enviaron su amigo Pedro Fernández y su esposa Karina, un gesto que dijo haberla conmovido en medio de un momento complicado.
No es la primera vez que Andrade documenta abiertamente los estragos que la enfermedad ha dejado en su cuerpo. Desde 2023 ha hablado sin filtros sobre los cambios físicos que ha enfrentado, primero atribuidos a un aneurisma cerebral y, más adelante, a un cuadro que los médicos tardaron en precisar.
En mayo de este año sumó un segundo diagnóstico, neuralgia del trigémino, un trastorno que le provoca dolores intensos en el rostro, y semanas después una fractura de costilla vino a complicar aún más su recuperación.
A pesar de los altibajos, Montserrat Oliver, su amiga y compañera en el programa "Montse & Joe", ha insistido en que la conductora sigue de pie.
"Todos los doctores se equivocaron, se van a equivocar, a Yolanda le va a ir bien", declaró Oliver hace algunos meses ante la prensa, al referirse al pronóstico médico de su colega.