Cinco nominaciones al Emmy llegan para Taylor Swift tras The Eras Tour

La 78 edición de los Premios Emmy anunció este miércoles sus candidaturas y entre ellas figura, con cinco menciones, la película Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show.
El filme, disponible en Disney+ desde el 12 de diciembre de 2025, aspira al galardón de Mejor especial de variedades pregrabado, categoría en la que compite junto a producciones como The Muppet Show, Wicked: One Wonderful Night y el especial de Dave Chappelle.
El proyecto documenta el desenlace de The Eras Tour, filmado durante la última función de la gira en Vancouver, Canadá, donde Swift interpretó temas de toda su discografía, desde su álbum debut de 2006 hasta las canciones de The Tortured Poets Department.
Además de la categoría principal, la producción recibió candidaturas por Mejor dirección para un especial de variedades, a cargo de Glenn Weiss, así como por montaje de imagen, mezcla de sonido y dirección técnica, y trabajo de cámara.
La artista aparece acreditada como productora e intérprete a través de su compañía Taylor Swift Productions, en asociación con Silent House Productions.
Se trata de su segunda nominación en la historia de los Emmy, después de haber ganado el premio en 2015 por AMEX Unstaged: Taylor Swift Experience, una aplicación interactiva de realidad inmersiva.
The Eras Tour arrancó el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona, y concluyó en diciembre de 2024 tras recorrer cinco continentes.
La gira recaudó más de 2,000 millones de dólares y se convirtió en la más taquillera en la historia de la música.
El anuncio llega apenas cinco días después de que Swift contrajera matrimonio con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, en una ceremonia celebrada el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.
El actor Adam Sandler ofició la boda, a la que asistieron cerca de 1,000 invitados y en la que los novios fueron serenados por Stevie Nicks y Paul McCartney.
La 78 entrega de los Emmy se transmitirá el 14 de septiembre por NBC y en streaming a través de Peacock, con Mariska Hargitay como maestra de ceremonias.
Los premios técnicos, entre ellos varias de las categorías en las que compite el filme de Swift, se entregarán antes, durante la gala de los Creative Arts Emmy, los días 5 y 6 de septiembre.