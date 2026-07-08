¿Lupillo Rivera demandará a su padre por las regalías de 150 canciones?

Lupillo Rivera estaría a punto de iniciar una acción legal contra su padre, don Pedro Rivera, por el manejo de los derechos de 150 canciones compuestas en el seno de la familia.
El cantante busca esclarecer el destino de las regalías que el patriarca ha seguido percibiendo pese a que la titularidad de esos temas cambió de manos hace tiempo.
De acuerdo con la información difundida por el programa Siéntese Quien Pueda, don Pedro registró en su momento ese catálogo musical.
Posteriormente cedió los derechos a su exesposa, doña Rosa Rivera, aunque continuó cobrando las regalías correspondientes.
Con el paso de los años, la madre de los Rivera terminó transfiriendo esos mismos temas a su hijo Lupillo.
El abogado del intérprete, Alonso Beceiro, precisó que el reclamo se centra únicamente en el periodo posterior a la cesión de derechos hecha por doña Rosa a favor de Lupillo, y que no se trata de una reclamación en nombre de la madre del cantante.
Beceiro explicó que la situación actual parte del momento en que la señora le cede los derechos a Lupillo, lo que la diferencia de otro tipo de disputa más compleja que podría involucrar directamente a doña Rosa.
El representante legal adelantó además que, aunque ya existe un proceso en marcha, la intención es alcanzar un acuerdo con la disquera que dirige don Pedro Rivera antes de escalar el conflicto a instancias judiciales. Según señaló, en los próximos días se buscará agotar la vía de la negociación directa entre las partes.