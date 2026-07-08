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¿Por qué Tom Holland ve en "La odisea" el fin de una etapa actoral?

A los 30 años, Tom Holland cierra un ciclo de papeles juveniles y se une por primera vez a Christopher Nolan en la película más esperada del verano

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 11:25
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Tom Holland cree que ya agotó su cupo de personajes adolescentes . A sus 30 años, el actor británico asegura que su participación en "La odisea", la nueva película de Christopher Nolan, fue la oportunidad final para dar vida a un chico en la pantalla grande, antes de que su carrera lo lleve definitivamente hacia papeles de hombre adulto.

 Foto: Cortesía | Universal Pictures
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En la cinta, que llega a los cines el 17 de julio, Holland interpreta a Telémaco, el único hijo de Odiseo, personaje encarnado por Matt Damon.

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Durante una entrevista con la BBC, el intérprete confesó que ese rol tiene un significado especial en su trayectoria profesional: "Lo que más me gusta es que se siente un poco como la última oportunidad para mí de interpretar a un chico", dijo Holland al medio británico.

 Foto: Cortesía | Universal Pictures
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El actor, conocido mundialmente por su papel de Spider-Man, explicó que encarnar a Telémaco lo llevó a pensar en la masculinidad y en cómo esta se construye durante el tránsito de la niñez a la adultez.

Foto: EFE
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"Quizás lo que se puede aprender de esta película sobre la masculinidad es que llega en todas las formas y tamaños, y ninguna versión de ella es perfecta", compartió.

 Foto: Cortesía | Universal Pictures
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Para Holland, el proyecto también significa un parteaguas porque marca su primera colaboración con Nolan, uno de los directores más respetados de Hollywood. El actor reconoció que trabajar con el cineasta implicaba una presión considerable, alimentada por años de admiración hacia su obra.

 Foto: Cortesía | Universal Pictures
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"Antes de haber trabajado con él, piensas mucho en eso y anhelas esa oportunidad, y luego consigues la oportunidad y eso viene con mucha presión", relató a la cadena británica.

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"La odisea" cuenta con un elenco de gran peso que incluye a Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong'o y Robert Pattinson.

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A ellos se suma Zendaya, esposa de Holland y compañera suya en la saga de Spider-Man, quien da vida a la diosa Athena.

 Foto: EFE
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En una entrevista previa con Access Hollywood, Holland reveló que fue idea del propio Nolan incorporar a Zendaya al proyecto, una decisión que el actor calificó como un regalo debido a la admiración que ella siente por el trabajo del director.

 Foto: Shutterstock
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