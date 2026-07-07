Isabel Haugseng, la mujer que conquistó el corazón del noruego Erling Haaland

Con el desempeño de la selección de Noruega y de su capitán, Erling Haaland, en el Mundial de Fútbol de 2026, las miradas no solo están puestas en la cancha, sino también en las gradas.
El nombre de Isabel Haugseng Johansen se ha vuelto una de las principales tendencias globales debido a su constante apoyo al delantero y a su propia historia de vida.
Al igual que Haaland, Isabel (nacida en julio de 2004) creció en Bryne, un pequeño pueblo en el suroeste de Noruega.
Su conexión no es nueva ni producto de la fama; ambos se conocen desde la infancia y compartieron la misma pasión por el balón.
Isabel es exfutbolista profesional, habiendo jugado en las categorías inferiores y en el primer equipo femenino del Bryne FK (donde debutó a los 13 años y anotó 23 goles en 36 partidos).
Esta base compartida ha sido descrita por Haaland como un pilar fundamental en su relación, ya que ella comprende a la perfección las presiones, exigencias y la rutina del deporte de alto rendimiento.
Aunque la pareja comenzó su relación formal hace años (desde la etapa de Haaland en el Borussia Dortmund) y se mudó junta a Manchester, siempre han optado por mantener un perfil sumamente reservado.
Se conocieron en los círculos locales de fútbol mucho antes de que Haaland se convirtiera en una superestrella mundial.
En diciembre de 2024, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo. Haaland ha mencionado recientemente en entrevistas que la paternidad junto a Isabel le ha permitido desconectarse por completo del fútbol al llegar a casa, dándole un balance clave para su rendimiento actual en 2026.
A la par del torneo mundialista, Isabel ha comenzado a abrirse más al público, destacando por su estilo y nuevos proyectos.
Recientemente documentó su experiencia de viajes por Estados Unidos apoyando a Noruega para Vogue Scandinavia, mostrando detalles de su día a día y su evolución de estilo tras ser madre.
Está preparando el lanzamiento de su propia colección de joyería, proyectada para el otoño de este año 2026.
En plataformas como Instagram cuenta con una creciente comunidad donde comparte destellos de su estilo de vida, viajes y gastronomía.
"Quiero proteger a mi familia, pero al mismo tiempo quiero que la gente tenga la oportunidad de conocer mejor quién soy. El desafío está en poner límites a lo que es privado y lo que no", declaró recientemente a la revista noruega KK, resumiendo el balance que vive actualmente en medio de la euforia mundialista.