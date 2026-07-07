Bárbara de Regil confirma su visita a Honduras: ¿cuándo y a qué vendrá la mexicana?

La actriz e influencer mexicana Bárbara de Regil anunció que regresará a Honduras. Aquí los detalles de su próxima visita.
La mexicana participará en el Fit Fest 2026, un evento deportivo y de bienestar que se realizará el próximo 11 de julio en San Pedro Sula y que, además de promover un estilo de vida saludable, tendrá un importante fin benéfico.
A través de un video compartido en redes sociales, la protagonista de "Rosario Tijeras" invitó personalmente a sus seguidores hondureños a acompañarla en la actividad, que comenzará a las 9:30 de la mañana en el Hotel Copantl.
"Voy a estar en tu país, Honduras. Voy a estar contigo otra vez", introdujo la actriz.
"Lo más bonito de todo es que al participar en esta clase, en este Fit Fest, vas a estar apoyando una causa que transforma vidas", añadió la intérprete.
De Regil destacó que el evento será a beneficio del Instituto Sampedrano de Educación Especial (ISEE), por lo que aseguró que cada participante contribuirá directamente a una causa social mientras disfruta de una jornada enfocada en el ejercicio y el bienestar.
"El Fit Fest es a beneficio de los niños del Instituto Sampedrano de Educación Especial. No solamente la vamos a pasar bien, sino que también vamos a apoyar algo muy bonito y muy especial", añadió.
La mexicana cerró su invitación reiterando la cita con el público hondureño: "Honduras, tenemos una cita en el Fit Fest 2026. A toda mi gente de San Pedro Sula los espero este sábado 11 de julio en el Hotel Copantl a partir de las 9:30 de la mañana".
Bárbara de Regil es una actriz, modelo e influencer mexicana que alcanzó gran popularidad gracias a su interpretación de Rosario Tijeras, papel que la consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana.
En los últimos años también ha construido una sólida comunidad en redes sociales, donde suma millones de seguidores interesados en sus rutinas de ejercicio, alimentación saludable y estilo de vida fitness.
Su contenido la ha convertido en una de las creadoras de contenido sobre bienestar con mayor alcance en habla hispana.
Su participación en el Fit Fest 2026 representa uno de los principales atractivos del evento, que reunirá a aficionados al ejercicio, entrenadores y seguidores de la actriz en una jornada que combinará actividad física y solidaridad.