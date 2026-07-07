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Bárbara de Regil confirma su visita a Honduras: ¿cuándo y a qué vendrá la mexicana?

A través de un video compartido en redes sociales, la protagonista de "Rosario Tijeras" invitó personalmente a sus seguidores hondureños a acompañarla en la actividad

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 14:12
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La actriz e influencer mexicana Bárbara de Regil anunció que regresará a Honduras. Aquí los detalles de su próxima visita.

 Foto: Instagram.
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La mexicana participará en el Fit Fest 2026, un evento deportivo y de bienestar que se realizará el próximo 11 de julio en San Pedro Sula y que, además de promover un estilo de vida saludable, tendrá un importante fin benéfico.

 Foto: Instagram.
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A través de un video compartido en redes sociales, la protagonista de "Rosario Tijeras" invitó personalmente a sus seguidores hondureños a acompañarla en la actividad, que comenzará a las 9:30 de la mañana en el Hotel Copantl.

 Foto: Instagram.
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"Voy a estar en tu país, Honduras. Voy a estar contigo otra vez", introdujo la actriz.

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"Lo más bonito de todo es que al participar en esta clase, en este Fit Fest, vas a estar apoyando una causa que transforma vidas", añadió la intérprete.

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De Regil destacó que el evento será a beneficio del Instituto Sampedrano de Educación Especial (ISEE), por lo que aseguró que cada participante contribuirá directamente a una causa social mientras disfruta de una jornada enfocada en el ejercicio y el bienestar.

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"El Fit Fest es a beneficio de los niños del Instituto Sampedrano de Educación Especial. No solamente la vamos a pasar bien, sino que también vamos a apoyar algo muy bonito y muy especial", añadió.

 Foto: Instagram.
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La mexicana cerró su invitación reiterando la cita con el público hondureño: "Honduras, tenemos una cita en el Fit Fest 2026. A toda mi gente de San Pedro Sula los espero este sábado 11 de julio en el Hotel Copantl a partir de las 9:30 de la mañana".

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Bárbara de Regil es una actriz, modelo e influencer mexicana que alcanzó gran popularidad gracias a su interpretación de Rosario Tijeras, papel que la consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana.

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En los últimos años también ha construido una sólida comunidad en redes sociales, donde suma millones de seguidores interesados en sus rutinas de ejercicio, alimentación saludable y estilo de vida fitness.

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Su contenido la ha convertido en una de las creadoras de contenido sobre bienestar con mayor alcance en habla hispana.

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Su participación en el Fit Fest 2026 representa uno de los principales atractivos del evento, que reunirá a aficionados al ejercicio, entrenadores y seguidores de la actriz en una jornada que combinará actividad física y solidaridad.

 Foto: Instagram.
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