A Támara envían a Denis Joel Romero, sospechoso por masacre de Rigores, Colón

Tegucigalpa, Honduras.- Al centro penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, fue enviado este miércoles -8 de julio- el hondureño Denis Joel Romero Morales, señalado por la masacre en Rigores, Colón.

El sospechoso de la masacre de 20 campesinos en una finca de palma africana del Aguán fue capturado el pasado martes 7 de julio, junto a otras seis personas, durante una serie de operativos desarrollados en el departamento de Atlántida.

Tras la audiencia de declaración de imputados, celebrada en San Pedro Sula, el juzgado dictó a Romero Morales detención judicial junto con Carlos Alexis Molina y Willians Noé Reyes Izaguirre, los tres investigados por los delitos de asociación para delinquir y robo, además de vincularlos a la masacre de 20 personas.