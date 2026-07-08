A Támara envían a Denis Joel Romero, sospechoso por masacre de Rigores, Colón

Tegucigalpa, Honduras.- Al centro penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, fue enviado este miércoles -8 de julio- el hondureño Denis Joel Romero Morales, señalado por la masacre en Rigores, Colón.
El sospechoso de la masacre de 20 campesinos en una finca de palma africana del Aguán fue capturado el pasado martes 7 de julio, junto a otras seis personas, durante una serie de operativos desarrollados en el departamento de Atlántida.
Tras la audiencia de declaración de imputados, celebrada en San Pedro Sula, el juzgado dictó a Romero Morales detención judicial junto con Carlos Alexis Molina y Willians Noé Reyes Izaguirre, los tres investigados por los delitos de asociación para delinquir y robo, además de vincularlos a la masacre de 20 personas.
Finalmente, el juzgado penal en materia de criminalidad organizada fijó la audiencia inicial se fijó para el próximo martes 14 de julio a partir de las 10:00 de la mañana.
Asegura ser inocente
Previo a ingresar a la audiencia de declaración de imputado, el señalado aseguró que al momento de la masacre en Rigores él se encontraba trabajando en la zona insular de Honduras. "No sé realmente cuáles serán las pruebas que tienen", manifestó.
La masacre a la que se le vincula ocurrió en la comunidad de Rigores del municipio de Trujillo, departamento de Colón, el día 21 de mayo, uno de los hechos más sangrientos registrados en años en Honduras.
Dentro de una finca de palma africana fueron hallados varios cuerpos de hombres y algunas mujeres que fueron asesinados con saña, en ese momento se contabilizaban apenas una decena de muertos, pero horas después se confirmaron casi una veintena.
Varias de las víctimas se encontraban reunidas en una iglesia cuando fueron sorprendidas por hombres armados que abrieron fuego de forma indiscriminada.