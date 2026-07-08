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Vaguada deja lluvias con tormentas en varias regiones de Honduras este jueves 9 de julio

El oleaje se mantendrá entre 2 y 4 pies en el litoral Caribe y el golfo de Fonseca, mientras el sur de Honduras registrará la temperatura más alta del país

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 18:54
Vaguada deja lluvias con tormentas en varias regiones de Honduras este jueves 9 de julio

En el Distrito Central se espera una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 20 C°.

 Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada de superficie interactuará con el viento acelerado del este y favorecerá el ingreso de humedad desde el mar Caribe, condición que dejará lluvias y chubascos débiles a moderados en varias regiones del país durante este jueves 9 de julio.

Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas sobre las regiones norte y oriental, además de sectores del centro y occidente, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

"Una vaguada de superficie estará interactuando con el viento acelerado del este favoreciendo el transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe hacia el territorio nacional produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos acompañado de tormentas eléctricas sobre las regiones norte, oriente y también sectores del centro y occidente del país", informó Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.

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En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece oleajes de entre 2 y 4 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

"Referente a los oleajes de 2 a 4 pies tanto para el litoral Caribe como para el golfo de Fonseca", indicó Fonseca.

En el Distrito Central se espera una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 20 C°.

Para la región central se pronostica una máxima de 32 C° y una mínima de 22 C°, mientras que en la región insular la temperatura alcanzará los 30 C° y descenderá hasta los 27 C°.

En la región norte se prevé una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 24 C°. En la región oriental, los valores oscilarán entre los 32 C° de máxima y los 20 C° de mínima.

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La región sur registrará la temperatura más alta del país, con una máxima de 40 C° y una mínima de 26 C°. En la región occidental se esperan 30 C° de temperatura máxima y 16 C° de mínima.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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