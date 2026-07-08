Vaguada deja lluvias con tormentas en varias regiones de Honduras este jueves 9 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada de superficie interactuará con el viento acelerado del este y favorecerá el ingreso de humedad desde el mar Caribe, condición que dejará lluvias y chubascos débiles a moderados en varias regiones del país durante este jueves 9 de julio. Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas sobre las regiones norte y oriental, además de sectores del centro y occidente, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). "Una vaguada de superficie estará interactuando con el viento acelerado del este favoreciendo el transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe hacia el territorio nacional produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos acompañado de tormentas eléctricas sobre las regiones norte, oriente y también sectores del centro y occidente del país", informó Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece oleajes de entre 2 y 4 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. "Referente a los oleajes de 2 a 4 pies tanto para el litoral Caribe como para el golfo de Fonseca", indicó Fonseca. En el Distrito Central se espera una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 20 C°. Para la región central se pronostica una máxima de 32 C° y una mínima de 22 C°, mientras que en la región insular la temperatura alcanzará los 30 C° y descenderá hasta los 27 C°. En la región norte se prevé una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 24 C°. En la región oriental, los valores oscilarán entre los 32 C° de máxima y los 20 C° de mínima.