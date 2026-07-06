Empresarios se suman al llamado de UMAPS para ahorrar agua en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) sostuvieron una reunión con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) para coordinar acciones orientadas al ahorro de agua en la capital. "Es imperativo tomar medidas en este momento", manifestó Gustavo Boquín, gerente de la UMAPS, al referirse a la necesidad de que los sectores productivos adopten acciones de ahorro ante la reducción en los niveles de almacenamiento. Durante la reunión, la UMAPS planteó a empresarios y emprendedores la importancia de sumarse a las medidas de uso responsable del agua y respaldar los esfuerzos de la Alcaldía Municipal para garantizar el abastecimiento en la ciudad.

"Todos los empresarios y emprendedores de la ciudad deben sumarse al ahorro de agua", señaló el gerente de la UMAPS. Boquín explicó que la situación actual requiere la participación de todos los sectores, debido a que los embalses que abastecen a Tegucigalpa registran niveles inferiores al 40%. "Los embalses amanecieron con niveles inferiores al 40%", detalló el funcionario durante el encuentro con representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.