Empresarios se suman al llamado de UMAPS para ahorrar agua en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) sostuvieron una reunión con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) para coordinar acciones orientadas al ahorro de agua en la capital.
"Es imperativo tomar medidas en este momento", manifestó Gustavo Boquín, gerente de la UMAPS, al referirse a la necesidad de que los sectores productivos adopten acciones de ahorro ante la reducción en los niveles de almacenamiento.
Durante la reunión, la UMAPS planteó a empresarios y emprendedores la importancia de sumarse a las medidas de uso responsable del agua y respaldar los esfuerzos de la Alcaldía Municipal para garantizar el abastecimiento en la ciudad.
"Todos los empresarios y emprendedores de la ciudad deben sumarse al ahorro de agua", señaló el gerente de la UMAPS.
Boquín explicó que la situación actual requiere la participación de todos los sectores, debido a que los embalses que abastecen a Tegucigalpa registran niveles inferiores al 40%.
"Los embalses amanecieron con niveles inferiores al 40%", detalló el funcionario durante el encuentro con representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.
Las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento de las fuentes de abastecimiento, especialmente ante la llegada prevista del período de canícula en los próximos días.
“La meta es extender la capacidad de almacenamiento hasta septiembre”, afirmó Boquín, al señalar que ese mes es cuando se espera el retorno de las lluvias que permitan mejorar las condiciones de las represas.
La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento ha insistido en que el ahorro del recurso es importane para reducir el impacto de la temporada seca y mantener la distribución de agua en la capital.
“Necesitamos del apoyo de todos para enfrentar este momento”, expresó el gerente, quien pidió a la población y al sector empresarial hacer un uso eficiente del agua.