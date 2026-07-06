"Su amor por servir corre por sus venas": Neptalí García, el rescatista mexicano que busca vidas en Venezuela

Tegucigalpa, Honduras.- Un corazón lleno de satisfacción es la recompensa que hace latir a los héroes que viajaron desde diferentes países hacia Venezuela tras los dobles terremotos que ya dejan más de 3,000 muertos. Esta es la historia del mexicano Neptalí García Laces, de 40 años. El tiempo corre contra reloj y Neptalí es uno de los muchos héroes sin capa que no vuela, pero sí escarba entre los escombros en busca de lo más valioso: vidas humanas. Neptalí forma parte de la "Brigada de Topos Azteca Tlatelolco". Hace más de diez días viajó a Venezuela para servir y ayudar a cientos de familias que claman por apoyo.

Servir y ayudar es algo que Neptalí lleva en las venas. En México se desempeña como enfermero urgenciólogo, pero al conocer la tragedia que sacudía a Venezuela no dudó en sumarse a las labores de rescate. Son al menos 25 rescatistas los que integran la brigada de Neptalí. El mexicano es originario de Santiago Astata, en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca, lugar que lo vio crecer y que hoy admira al hombre solidario en el que se ha convertido, dispuesto siempre a extender su mano sin pensarlo. Aunque el objetivo siempre ha sido encontrar personas con vida, las historias no siempre tienen un final esperanzador. Bajo los escombros también han hallado familias que perdieron la vida. Tragedias como estas han marcado la vida de Neptalí, pero también lo impulsan a seguir llevando esperanza en medio del dolor. Ha participado en misiones de rescate tras desastres ocurridos en Turquía, Indonesia, Marruecos, Perú y otros países. Neptalí es exmilitar y estudió en la Escuela Naval Militar del puerto de Veracruz, México. Su familia asegura que siempre ha tenido un firme compromiso de servir a los demás sin esperar nada a cambio. "Su amor por servir corre por sus venas", dijo su hermano en entrevista con EL HERALDO, quien aseguró que, a dondequiera que Neptalí decida llevar amor y esperanza, siempre carga con su propio equipo de rescate y atención prehospitalaria.

Un corazón que decidió rescatar a otros

Neptalí sabe que, bajo los escombros, pese a que ya han pasado más de diez días desde la tragedia, aún puede haber corazones latiendo y familias enteras esperando ser encontradas. Desde lo más profundo de sus entrañas grita: "Somos el equipo de Topos Aztecas de búsqueda y rescate. Si alguien se encuentra con vida, haga ruido, toque o grite", con la esperanza de escuchar una respuesta.

"Estamos ahorita de misión aquí en Venezuela, haciendo solidaridad con nuestros hermanos venezolanos. Pues en mi vida normal soy enfermero, trabajo para una institución del Estado y esta es una labor voluntaria la que hago. Pertenezco orgullosamente a los Topos Aztecas", dijo el héroe sin capa. "Me uní a la brigada desde el momento que yo los veía en la televisión, en las noticias, cuando iban pasando los desastres y me apasionaba. Entonces tomé la decisión de hacer un curso para pertenecer e hice todos los cursos y reuní los requisitos", explicó Neptalí. Orgulloso de sus raíces, Neptalí afirmó que "somos indígenas y he recorrido parte del mundo también, entonces gracias a la brigada hemos podido solidarizarnos, llevando un poco de esperanza y ayuda".

Compartió que ha participado en misiones en Guatemala, durante la emergencia del Volcán de Fuego; en Perú; en Indonesia, en Yakarta; además de Turquía, Marruecos y distintas zonas de México.

"Hemos estado llevando un poco de esperanza y la voz de apoyo y solidaridad de nuestros hermanos mexicanos y pues desde Venezuela nos han recibido con un enorme corazón", dijo. En medio de la tragedia que vive Venezuela se han sentido abrazados. "No hemos sentido que extrañamos a nuestro país, porque es la misma hermandad". "Nuestra misión es primero rescatar personas vivas, entonces pues sí, hay situaciones donde se nos quiebra el corazón", dijo Neptalí. Una de las experiencias más duras fue el rescate de tres hermanitos, mientras su madre los esperaba.

"Tenemos que hacer todo lo posible e imposible para que también ella pudiera tener a sus propios hijos, como dice, no tener que llorarles y darles el proceso que sigue. También eso nos quiebra a veces, pero también nos reconforta la actividad que estamos haciendo y pues seguir avanzando poco a poco". No hay nada a cambio por esta noble labor más que la satisfacción. "Es una satisfacción muy bonita". Neptalí recordó que estuvo en Honduras hace poco más de un año impartiendo un curso de Topos. Allí conoció a un voluntario panameño al que ayudó a prepararse. "Tuve a un panameño que me pidió un poquito más para pulirlo y la vida me lo encuentra en Panamá ya como topo. La satisfacción es saber que forjaste a alguien y que ahora estamos compartiendo hombro con hombro para servirles". El otro lado de la moneda, que muy pocos ven, es que estos héroes también dejaron a sus familias. Aunque entienden que el amor por ayudar corre por sus venas, la angustia nunca desaparece. "El voluntariado es muy complicado a veces con la familia porque uno sigue la pasión del corazón y la familia también apoya, pero se queda con ese dolor, nuevamente pensando en que nosotros vayamos bien. Yo soy de la idea de que salimos, pero si regresamos, qué bueno, y si no, pues es parte de nuestro trayecto". A esta noble labor se han sumado muchas personas, sin distinción de género.