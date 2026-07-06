Médicos de Israel y de Honduras realizarán más de 200 cirugías de cataratas en el San Felipe

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades del Hospital General San Felipe inauguraron este lunes la brigada médica oftalmológica entre el Gobierno de Israel y Honduras. La iniciativa de cooperación internacional busca devolver la visión a cientos de pacientes mediante cirugías de cataratas, contribuyendo así a la reducción de la mora quirúrgica en el país. Durante la inauguración de la jornada, las autoridades del Gobierno y representantes de la cooperación israelí destacaron el impacto de esta alianza en el fortalecimiento del sistema de salud pública.

La brigada es impulsada por la Embajada de Israel en Honduras, en coordinación con MASHAV y la organización Joint (JDC), con el respaldo del Centro Médico Sheba, considerado uno de los mejores hospitales del mundo. El director del hospital, Edwin Cruz, informó que durante siete días consecutivos, incluyendo el fin de semana, se tiene previsto realizar entre 200 y 210 cirugías oftalmológicas a pacientes previamente evaluados. "Hoy estamos iniciando la cuarta brigada en el área de oftalmología en ocho semanas", explicó Cruz, quien destacó que los especialistas israelíes no brindarán consulta, sino que se enfocan exclusivamente en procedimientos quirúrgicos junto al personal hondureño. El funcionario detalló que, en el área de oftalmología, el hospital ya supera las 1,000 cirugías realizadas en las últimas semanas, lo que ha permitido reducir significativamente la lista de espera de pacientes que, en algunos casos, llevaban entre dos y cuatro años aguardando una intervención. El centro asistencial reporta unas 1,946 cirugías mayores realizadas en las últimas ocho semanas a través de distintas brigadas médicas, incluyendo especialidades como ginecología y cirugía general.