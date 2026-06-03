Hospital San Felipe lidera en la reducción de la mora quirúrgica con 1,415 cirugías realizadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) aseguró que a la fecha se han realizado un total de 1,854 cirugías electivas en el marco del plan de reducción de la mora quirúrgica en el sistema sanitario público. Las operaciones de las diferentes áreas médicas se realizaron en los 29 hospitales con servicios quirúrgicos de la red pública de salud, logrando atender el 49% de los pacientes en mora, destacaron las autoridades. Del total de intervenciones quirúrgicas, el 76% fueron realizadas por el Hospital General San Felipe, que a la fecha contabiliza 1,415 cirugías hechas, destacó a EL HERALDO el director del centro asistencial, Edwin Cruz.

"Nos sentimos muy contentos con el trabajo realizado, entendiendo que en abril solo operamos dos semanas. Aun así, logramos avances significativos en la atención de pacientes que llevaban años en espera", dijo. Detalló que en abril se realizaron 472 cirugías mayores, de las cuales el 63% (298) fueron realizadas a pacientes con problemas oftalmológicos, seguido de 97 cirugías (21%) a pacientes oncológicos. En mayo el número de procedimientos ascendió a 943, en áreas como cirugía general, oncología, urología, otorrinolaringología, ginecología y oftalmología. Unas 522 intervenciones fueron realizadas mediante brigadas médicas, principalmente en ginecología, oftalmología y cirugía general.

"Estamos hablando de pacientes que tenían entre dos y hasta tres años de estar esperando una cirugía. Hoy estamos acortando esos tiempos y devolviendo calidad de vida a la población", apuntó el doctor. A estas cifras se suman 428 procedimientos adicionales entre cirugías menores y biopsias que, aunque no entran dentro del plan de reducción de la mora hospitalaria, vienen a beneficiar a decenas de pacientes. Mediante los procedimientos quirúrgicos en la especialidad de oftalmología se logró reducir el 80% de la mora, que era de más de 1,100 pacientes que estaban en lista de espera, apuntó Cruz.

"En las otras especialidades se ha reducido significativamente, entendiendo que siempre vamos a tener pacientes en espera, pero lo que queremos es eliminar la mora, es decir, pacientes que tienen más de tres meses esperando por una cirugía", dijo.