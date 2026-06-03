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La vacuna contra el sarampión debe aplicarse 14 días antes de viajar fuera del país

Las autoridades sanitarias aseguran que aplicarse la dosis al menos con dos semanas de antelación permite que el organismo desarrolle la inmunidad necesaria contra el virus

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 11:59
La vacuna contra el sarampión debe aplicarse 14 días antes de viajar fuera del país

El biológico contra el sarampión se esta aplicando en los más de 1,800 centros de salud que hay a nivel nacional.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que se declarara como obligatoria la vacunación contra el sarampión para todos los hondureños que viajen a países con brotes activos del virus, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) aclararon que la vacuna se debe aplicar 14 días previos al viaje.

La Sesal recomendó a la población que tiene previsto viajar a países con circulación del virus la importancia de aplicarse la vacuna con anticipación, a fin de garantizar una adecuada protección antes de salir del país.

Las autoridades subrayaron que recibir la dosis con dos semanas de antelación permite que el organismo desarrolle la inmunidad necesaria frente a esta enfermedad altamente contagiosa que está afectando a varios países de la región.

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La disposición forma parte de lo establecido en el acuerdo ministerial No. 3270-2026, el cual fue aprobado tras la confirmación de dos casos importados de la enfermedad desde Guatemala.

El acuerdo que fue aprobado el pasado lunes 1 de junio está orientado a reducir el riesgo de importación de más casos de sarampión en el territorio.

El comprobante de vacunación se estará solicitando en los diferentes puntos de salida del país, sea terrestre, aéreo o marítimo, indica el acuerdo.

La jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Odalys García, indicó que lo fundamental es contar con el carnet de vacunación al momento de salir del territorio nacional, pero reiteró que lo más recomendable es no dejar la aplicación para último momento.

Advirtió que aquellas personas que no puedan comprobar su estado de vacunación deberán recibir nuevamente la dosis como medida de protección.

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Las autoridades de la Sesal instaron a los viajeros con destino a países como Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá a acudir con anticipación al establecimiento de salud más cercano para aplicarse la vacuna y obtener el documento correspondiente.

Así mismo recordaron a la población que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y constituye la estrategia más efectiva para prevenir la enfermedad y evitar brotes que puedan poner en riesgo la salud de la población.

El biológico se esta aplicando a nivel nacional en los más de 1,800 centros de salud, así como en los hospitales del país.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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