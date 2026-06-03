¿Llegará a Honduras la primera depresión tropical del Pacífico que se formó este miércoles?

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó la formación de la primera depresión tropical en el océano Pacífico, y todo apunta a que podría adquirir la categoría de tormenta tropical en las próximas horas este miércoles 3 de junio.
De acuerdo con el reporte del NHC, el fenómeno meteorológico denominado técnicamente como Uno-E, se localizaba cerca de la latitud 9.4 norte y la longitud 126.7 oeste, desplazándose hacia el oeste a una velocidad de aproximadamente 3 mph (6 km/h).
En el último reporte de los expertos indican que las condiciones ambientales están favoreciendo que el sistema se fortalezca de manera gradual. Actualmente, el sistema se sitúa a unas 1,459 millas, que equivales a unos 2,335 kilómetros al sureste del extremo de Baja California.
Los vientos máximos sostenidos de la depresión se calculan en aproximadamente 55 kilómetros por hora, presentando ráfagas considerablemente más fuertes en su núcleo.
¿Impactará en Honduras?
Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco) compartió la información del Centro Nacional de Huracanes, y a su vez, comunicó que el fenómeno actual no representa riesgos para Honduras.
"No representa ninguna amenaza a nuestra región; aún así, las condiciones ambientales favorables permitirán un desarrollo a tormenta tropical el miércoles", informó la entidad el reciente martes en su cuenta oficial de X.
No obstante, las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia la costa pacífica de Centroamérica y el sur del territorio mexicano, debido a que las condiciones podrían variar en los próximos días.