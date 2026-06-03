¿Llegará a Honduras la primera depresión tropical del Pacífico que se formó este miércoles?

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó la formación de la primera depresión tropical en el océano Pacífico, y todo apunta a que podría adquirir la categoría de tormenta tropical en las próximas horas este miércoles 3 de junio. De acuerdo con el reporte del NHC, el fenómeno meteorológico denominado técnicamente como Uno-E, se localizaba cerca de la latitud 9.4 norte y la longitud 126.7 oeste, desplazándose hacia el oeste a una velocidad de aproximadamente 3 mph (6 km/h).

En el último reporte de los expertos indican que las condiciones ambientales están favoreciendo que el sistema se fortalezca de manera gradual. Actualmente, el sistema se sitúa a unas 1,459 millas, que equivales a unos 2,335 kilómetros al sureste del extremo de Baja California.

Los vientos máximos sostenidos de la depresión se calculan en aproximadamente 55 kilómetros por hora, presentando ráfagas considerablemente más fuertes en su núcleo.

¿Impactará en Honduras?