Una persona muerta, vehículos varados e inundaciones: caos tras las lluvias en SPS

Las fuertes lluvias registradas desde la madrugada de este miércoles -3 de junio- provocaron inundaciones en distintos sectores de San Pedro Sula, dejando calles anegadas, vehículos varados y otros daños. Así amanecieron las calles.
Las lluvias comenzaron en horas de la madrugada y se intensificaron por la mañana, afectando la movilidad en varios puntos de la capital industrial.
Conductores se vieron obligados a tomar rutas alternas debido al alto nivel alcanzado por las corrientes, pues muchos de estos eran arrastrados por la fuerte corriente.
Entre los sectores afectados están la 27 y 33 calle, siendo los puntos con mayor flujo vehicular en San Pedro Sula, además de la avenida Juan Pablo II.
Desde tempranas horas, ciudadanos reportaron acumulaciones de agua en importantes vías de la ciudad, provocando largas filas de tráfico y complicaciones en la circulación vehicular.
Asimismo, se reportaron inundaciones en la 20 calle, la 7 calle, la 13 calle y sectores del anillo periférico, donde la acumulación de agua redujo la visibilidad y dificultó la circulación vehicular.
Las autoridades informaron sobre el hallazgo sin vida de una persona de la tercera edad en condición de calle, cuyo cuerpo fue encontrado sobre una acera.
La principal hipótesis apunta a que el hombre habría sido arrastrado por las fuertes corrientes, muriendo por ahogamiento, pues no presentaba heridas con alguna arma.
Las lluvias también provocaron afectaciones en la comunidad de La Providencia, en el sector de Chamelecón, donde el nivel del agua dejó sin paso a los habitantes de la zona.
Vehículos quedaron varados tras ser arrastrados por las corrientes de agua. En la foto se observa a los mismos sampedranos ayudándose entre sí para empujar el vehículo y bajarlo de la acera.
Ante las condiciones climáticas, los organismos de emergencia recomendaron a la población evitar cruzar calles inundadas, conducir con precaución.
Los pronósticos indican que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas. Aunque Copeco prevé condiciones generalmente secas y cálidas para gran parte del territorio nacional.