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Una persona muerta, vehículos varados e inundaciones: caos tras las lluvias en SPS

La capital industrial amaneció bajo el agua tras las fuertes lluvias e inundaciones registradas desde horas de la madrugada, donde ya se reportan daños materiales y una persona encontrada sin vida

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 07:07
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Las fuertes lluvias registradas desde la madrugada de este miércoles -3 de junio- provocaron inundaciones en distintos sectores de San Pedro Sula, dejando calles anegadas, vehículos varados y otros daños. Así amanecieron las calles.

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Las lluvias comenzaron en horas de la madrugada y se intensificaron por la mañana, afectando la movilidad en varios puntos de la capital industrial.

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Conductores se vieron obligados a tomar rutas alternas debido al alto nivel alcanzado por las corrientes, pues muchos de estos eran arrastrados por la fuerte corriente.

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Entre los sectores afectados están la 27 y 33 calle, siendo los puntos con mayor flujo vehicular en San Pedro Sula, además de la avenida Juan Pablo II.

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Desde tempranas horas, ciudadanos reportaron acumulaciones de agua en importantes vías de la ciudad, provocando largas filas de tráfico y complicaciones en la circulación vehicular.

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Asimismo, se reportaron inundaciones en la 20 calle, la 7 calle, la 13 calle y sectores del anillo periférico, donde la acumulación de agua redujo la visibilidad y dificultó la circulación vehicular.

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Las autoridades informaron sobre el hallazgo sin vida de una persona de la tercera edad en condición de calle, cuyo cuerpo fue encontrado sobre una acera.

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La principal hipótesis apunta a que el hombre habría sido arrastrado por las fuertes corrientes, muriendo por ahogamiento, pues no presentaba heridas con alguna arma.

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Las lluvias también provocaron afectaciones en la comunidad de La Providencia, en el sector de Chamelecón, donde el nivel del agua dejó sin paso a los habitantes de la zona.

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Vehículos quedaron varados tras ser arrastrados por las corrientes de agua. En la foto se observa a los mismos sampedranos ayudándose entre sí para empujar el vehículo y bajarlo de la acera.

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Ante las condiciones climáticas, los organismos de emergencia recomendaron a la población evitar cruzar calles inundadas, conducir con precaución.

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Los pronósticos indican que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas. Aunque Copeco prevé condiciones generalmente secas y cálidas para gran parte del territorio nacional.

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