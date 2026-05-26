Falta de lluvias pone en alerta a 75 municipios y amenaza cultivos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de lluvias está golpeando con fuerza varias regiones del país, por lo que la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) amplió el número de municipios en alerta verde a causa de la sequía. Este martes 26 de mayo, las autoridades de Copeco informaron que 15 municipios más fueron agregados a la alerta que se mantiene desde el pasado sábado y de manera indefinida. Son 75 municipalidades hasta el momento que se ubican en los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle que se mantienen en alerta ante los efectos que está dejando la llegada del fenómeno de El Niño. Los 15 municipios que se adicionaron a la alerta son: Cedros, San Ignacio, San Antonio de Oriente, San Juan de Flores, Santa Lucía, Talanga, Valle de Ángeles, Villa de San Francisco en Francisco Morazán.

Además, se agregó el municipio de Humuya, en Comayagua; Alauca, Potrerillos, Güinope, Oropolí y Yuscarán en El Paraíso; de La Paz se agregó al municipio de Cabañas. Según los análisis meteorológicos, en varias zonas del país —específicamente los municipios en alerta— no será posible recuperar entre 120 y 140 milímetros de lluvia, lo que compromete seriamente los ciclos agrícolas y la disponibilidad de agua. "En varios municipios del país, las fuentes de agua que se utilizan para alimentar los sistemas de agua potable, con el retraso del inicio de la temporada lluviosa y con solo que se proyecta de un temprano inicio de la canícula, muchos de estos sistemas de almacenamiento no van a recuperarse", dijo Nelson Márquez, viceministro de Copeco. Lo anterior estaría dejando para los meses de julio y agosto escasez de agua potable en muchos municipios. Sin embargo, uno de los efectos más severos y que ya están presentando los municipios es la pérdida de la siembra de primera, pues con la falta de lluvias técnicamente ya no hay tiempo suficiente para cultivar granos básicos como maíz y frijol. "En estos 75 municipios, las posibilidades de que se pueda tener éxito si se siembra ahora mismo son demasiado bajas porque el tiempo no ajustaría entre dos meses, 10 días a dos meses, 25 días de lluvia que se requieren para el cultivo de frijol y de hasta 3 meses y un poco más en algunas zonas del país que se requieren para el cultivo de maíz.", explicó el funcionario.

Además de los 75 municipios en alerta verde, la mesa anti sequía mantiene en observación a 144 municipios que podrían entrar en la misma categoría si las lluvias no se establecen en los próximos 10 días.

Impacto de la sequía

Aunque las autoridades de Copeco señalan la posible llegada del fenómeno de El Niño hasta junio, la realidad es que varios de los municipios ya están resintiendo el impacto de la sequía. En Texiguat, al suroeste del departamento de El Paraíso, la situación es crítica, pues sus pobladores ya desistieron de sembrar, aseguró a EL HERALDO el alcalde Rudy Izaguirre. "La gente ya desistió de cualquier siembra ahorita por los climas. Ellos están esperanzados de que sea buena la siembra de postrera", dijo. El edil detalló que los afluentes de agua están bajando su caudal, lo que ha provocado que los reservorios de agua para el ganado se secaran. "Ya no aguantamos la sequía", apuntó. Son al menos unas 2,000 familias las que podrían verse afectadas, señaló el alcalde, quien apuntó que realizarán entrega de alimento a los pobladores para paliar los efectos de la escasez de agua.

"Estamos implementando hacer una bolsa de ración con víveres, para darle a la gente, es una ración para un mes, pero si de aquí al 15 de junio si seguimos en sequía nos prepararemos para dar una segunda entrega", dijo.

La situación es similar en el municipio de Tatumbla, cerca de la capital; allí sus pobladores se mantienen en incertidumbre, señaló su alcalde, Marco Tulio Martínez. El alcalde manifestó que los productores de hortalizas están siendo afectados en la zona debido a la falta de lluvias, lo que afecta indirectamente a la demás población, debido al incremento de los precios de lo productos agrícolas.

Atención a los municipios

Ante los malos pronósticos, las autoridades de Copeco recomiendan a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que en esos 75 municipios se haga la "provisión de forraje", es decir, la implementación de prácticas agrícolas orientadas almacenar recursos para la alimentación. Las autoridades aseguraron que desde hace dos meses han estado trabajando con acciones preparatorias para ayudar a reducir el impacto en esas zonas.