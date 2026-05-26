Transportistas y gobierno alcanzan acuerdo tras protestas por reglamento del cemento

Tegucigalpa, Honduras.- Dos días de protestas mantuvieron los conductores de vehículos de carga pesada, pero este martes 26 de mayo finalmente llegaron a un acuerdo con las autoridades. El conflicto entre transportistas de carga pesada, empresarios y autoridades hondureñas surgió tras la aprobación del Reglamento Técnico del Cemento Hidráulico, una normativa que establece nuevas disposiciones para la importación y comercialización del cemento hidráulico en el país. Entre los acuerdos, las partes establecieron la ampliación de la entrada en vigencia de lo establecido en el numeral 11.4 del reglamento, con el objetivo de garantizar el cumplimiento regulatorio, la continuidad del abastecimiento y la estabilidad operativa.

“Las partes reconocen la necesidad de contar con un periodo adicional para el agotamiento del material de etiquetado existente y la adecuación de los procesos de producción, importación y comercialización”, cita el acuerdo. Lea aquí el acta de acuerdo firmada entre transportistas y gobierno La Secretaría de Desarrollo Económico se comprometió a ampliar el plazo para la entrada en vigencia de las disposiciones de etiquetado establecidas en el reglamento técnico hondureño por un periodo de cuatro meses, contados a partir de la entrada en vigencia del referido reglamento, extendiéndose hasta el 6 de octubre del año en curso. Por su parte, los transportistas prometen estabilidad en el abastecimiento y la libre circulación en el territorio nacional, comprometiéndose a poner fin a las tomas y bloqueos en carreteras.