Transportistas y gobierno alcanzan acuerdo tras protestas por reglamento del cemento

Tegucigalpa, Honduras.- Dos días de protestas mantuvieron los conductores de vehículos de carga pesada, pero este martes 26 de mayo finalmente llegaron a un acuerdo con las autoridades.
El conflicto entre transportistas de carga pesada, empresarios y autoridades hondureñas surgió tras la aprobación del Reglamento Técnico del Cemento Hidráulico, una normativa que establece nuevas disposiciones para la importación y comercialización del cemento hidráulico en el país.
Entre los acuerdos, las partes establecieron la ampliación de la entrada en vigencia de lo establecido en el numeral 11.4 del reglamento, con el objetivo de garantizar el cumplimiento regulatorio, la continuidad del abastecimiento y la estabilidad operativa.
“Las partes reconocen la necesidad de contar con un periodo adicional para el agotamiento del material de etiquetado existente y la adecuación de los procesos de producción, importación y comercialización”, cita el acuerdo.
Lea aquí el acta de acuerdo firmada entre transportistas y gobierno
La Secretaría de Desarrollo Económico se comprometió a ampliar el plazo para la entrada en vigencia de las disposiciones de etiquetado establecidas en el reglamento técnico hondureño por un periodo de cuatro meses, contados a partir de la entrada en vigencia del referido reglamento, extendiéndose hasta el 6 de octubre del año en curso.
Por su parte, los transportistas prometen estabilidad en el abastecimiento y la libre circulación en el territorio nacional, comprometiéndose a poner fin a las tomas y bloqueos en carreteras.
El principal pacto consiste en ampliar por cuatro meses la entrada en vigencia del nuevo reglamento técnico sobre etiquetado del cemento hidráulico.
Las nuevas reglas de etiquetado, según los transportistas, impiden que los camiones transporten cemento que no cumpla con el estándar actual, lo que había paralizado sus operaciones planificadas.
En la firma del acta de compromiso estuvieron presentes, por parte del gobierno de Honduras, Eddy Johans Ordoñez Rubí, secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico; Fernando Puerto Castro, secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; y Juan Carlos Rodríguez Molina, subsecretario de Estado en el Despacho de Empleo y Seguridad Social.
Mientras tanto, en representación del sector transporte participaron Pablo Josué Lagos Ruiz, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas Unitarios de Honduras (ASOTRAUNH); José Nahum Benítez Hernández, secretario de dicha organización; así como Juan Carlos Bonilla Calderón, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga del Sur (ASTRACSUR), junto a Alex Geovanny Hernández Montoya y Leonardo José Bonilla Berríos, fiscal de la misma organización.