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Muere adulta mayor en Olancho y suben a tres los fallecidos por gusano barrenador

Una mujer de 85 años, procedente de Olancho, falleció a causa de miasis por el gusano barrenador del ganado; suman tres personas muertas por el parásito

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 13:55
Muere adulta mayor en Olancho y suben a tres los fallecidos por gusano barrenador

La tercera víctima es una mujer de 85 años procedente de Olancho quien falleció luego de ser atendida en el Hospital Escuela.

 Foto: EL HERALDO (referencia)

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos y muertes por miasis causada por gusano barrenador en Honduras siguen aumentando y este martes 26 de mayo, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) confirmaron un nuevo fallecimiento.

La víctima corresponde a una mujer de 85 años, originaria de Olancho, quien fue atendida en el Hospital Escuela, donde lamentablemente falleció a causa del parásito.

Con este nuevo caso, el país acumula tres fallecimientos asociados al gusano barrenador: dos en la capital y uno en el departamento de Olancho. Todas las víctimas eran adultos mayores.

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Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, dio a conocer que en lo que va del año se reportan 176 casos de personas que se contagiaron con miasis a causa de la mosca Cochliomyia hominivorax.

La cifra preocupa a las autoridades sanitarias, pues de acuerdo a los datos oficiales, los casos en 2026 representan cerca del 59% del total registrado en 2025, cuando se contabilizaron 300 contagios.

"La mayor parte de los casos se encuentran en Francisco Morazán; en el municipio del Distrito Central; Yoro; El Paraíso; Olancho; Santa Bárbara; Comayagua y Gracias a Dios", dijo Mejía.

El epidemiólogo señaló que las personas en condición de calle, pacientes con heridas expuestas y adultos mayores son los más afectados por la enfermedad, eso debido a que muchas de ellas viven en condiciones higiénicas deficientes.

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Explicaron que la mosca transmisora deposita sus huevecillos en heridas abiertas, así como en fosas nasales u oídos. En un período de tres a cinco días, las larvas comienzan a desarrollarse, destruyendo tejido y provocando infecciones graves.

Entre los principales síntomas se encuentran dolor en el área afectada, picazón, hormigueo y sensación de movimiento en la zona donde se aloja el gusano.

Ante eso, la Sesal exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención: cubrir adecuadamente cualquier herida con gasas limpias, mantener las viviendas y alrededores libres de basura y acudir de inmediato a un centro asistencial ante cualquier síntoma sospechoso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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