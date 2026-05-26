Muere adulta mayor en Olancho y suben a tres los fallecidos por gusano barrenador

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos y muertes por miasis causada por gusano barrenador en Honduras siguen aumentando y este martes 26 de mayo, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) confirmaron un nuevo fallecimiento. La víctima corresponde a una mujer de 85 años, originaria de Olancho, quien fue atendida en el Hospital Escuela, donde lamentablemente falleció a causa del parásito. Con este nuevo caso, el país acumula tres fallecimientos asociados al gusano barrenador: dos en la capital y uno en el departamento de Olancho. Todas las víctimas eran adultos mayores.

Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, dio a conocer que en lo que va del año se reportan 176 casos de personas que se contagiaron con miasis a causa de la mosca Cochliomyia hominivorax. La cifra preocupa a las autoridades sanitarias, pues de acuerdo a los datos oficiales, los casos en 2026 representan cerca del 59% del total registrado en 2025, cuando se contabilizaron 300 contagios. "La mayor parte de los casos se encuentran en Francisco Morazán; en el municipio del Distrito Central; Yoro; El Paraíso; Olancho; Santa Bárbara; Comayagua y Gracias a Dios", dijo Mejía. El epidemiólogo señaló que las personas en condición de calle, pacientes con heridas expuestas y adultos mayores son los más afectados por la enfermedad, eso debido a que muchas de ellas viven en condiciones higiénicas deficientes.