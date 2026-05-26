Senador de EE UU anuncia alianza con Honduras en seguridad y migración

Tegucigalpa, Honduras.- El senador republicano de Estados Unidos por Ohio, Bernie Moreno, afirmó que Honduras y Estados Unidos inician una nueva etapa de cooperación bilateral, luego de sostener una reunión con el presidente Nasry Asfura.
A través de un mensaje divulgado en sus redes sociales, el senador estadounidense aseguró que ambos países trabajarán de forma conjunta en temas estratégicos como el combate al crimen, el control de la migración irregular y el fortalecimiento de la seguridad y prosperidad regional.
“Es un honor visitar Honduras y reunirme con el presidente Nasry Asfura. Bajo su liderazgo, estamos comenzando una nueva era de cooperación bilateral en la que trabajamos juntos para combatir el crimen, detener la inmigración ilegal y construir un hemisferio más próspero y seguro”, expresó Moreno.
An honor to visit Honduras and meet with President Nasry Asfura. Under his leadership, we are beginning a new era of bilateral cooperation where we’re working together to combat crime, stop illegal immigration, and build a more prosperous and secure hemisphere. pic.twitter.com/zWtqOC59vY— Bernie Moreno (@berniemoreno) May 26, 2026
La declaración del senador pone sobre la mesa los principales ejes de la relación entre Washington y Tegucigalpa, especialmente en un contexto marcado por los desafíos de seguridad, narcotráfico, crimen organizado y flujos migratorios desde Centroamérica hacia Estados Unidos.
Aunque no se han revelado detalles específicos sobre los acuerdos alcanzados o la agenda completa del encuentro, el mensaje de Moreno sugiere un interés por reforzar la coordinación entre ambos gobiernos en materia de seguridad fronteriza y cooperación regional.
Bernie Moreno, empresario y político republicano, representa al estado de Ohio en el Senado de Estados Unidos y ha mantenido posturas firmes en temas de inmigración y seguridad nacional, asuntos prioritarios dentro de la agenda republicana.