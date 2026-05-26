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Senador de EE UU anuncia alianza con Honduras en seguridad y migración

Washington y Tegucigalpa abren una nueva etapa bilateral enfocada en seguridad, combate al narcotráfico y prosperidad conjunta, según Bernie Moreno

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 14:21
Senador de EE UU anuncia alianza con Honduras en seguridad y migración

Asfura y el senador Moreno abren nueva era de cooperación.

 Foto: X Bernie Moreno

Tegucigalpa, Honduras.- El senador republicano de Estados Unidos por Ohio, Bernie Moreno, afirmó que Honduras y Estados Unidos inician una nueva etapa de cooperación bilateral, luego de sostener una reunión con el presidente Nasry Asfura.

A través de un mensaje divulgado en sus redes sociales, el senador estadounidense aseguró que ambos países trabajarán de forma conjunta en temas estratégicos como el combate al crimen, el control de la migración irregular y el fortalecimiento de la seguridad y prosperidad regional.

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“Es un honor visitar Honduras y reunirme con el presidente Nasry Asfura. Bajo su liderazgo, estamos comenzando una nueva era de cooperación bilateral en la que trabajamos juntos para combatir el crimen, detener la inmigración ilegal y construir un hemisferio más próspero y seguro”, expresó Moreno.

La declaración del senador pone sobre la mesa los principales ejes de la relación entre Washington y Tegucigalpa, especialmente en un contexto marcado por los desafíos de seguridad, narcotráfico, crimen organizado y flujos migratorios desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre los acuerdos alcanzados o la agenda completa del encuentro, el mensaje de Moreno sugiere un interés por reforzar la coordinación entre ambos gobiernos en materia de seguridad fronteriza y cooperación regional.

Bernie Moreno, empresario y político republicano, representa al estado de Ohio en el Senado de Estados Unidos y ha mantenido posturas firmes en temas de inmigración y seguridad nacional, asuntos prioritarios dentro de la agenda republicana.

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Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

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