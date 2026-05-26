Senador de EE UU anuncia alianza con Honduras en seguridad y migración

Tegucigalpa, Honduras.- El senador republicano de Estados Unidos por Ohio, Bernie Moreno, afirmó que Honduras y Estados Unidos inician una nueva etapa de cooperación bilateral, luego de sostener una reunión con el presidente Nasry Asfura. A través de un mensaje divulgado en sus redes sociales, el senador estadounidense aseguró que ambos países trabajarán de forma conjunta en temas estratégicos como el combate al crimen, el control de la migración irregular y el fortalecimiento de la seguridad y prosperidad regional.

“Es un honor visitar Honduras y reunirme con el presidente Nasry Asfura. Bajo su liderazgo, estamos comenzando una nueva era de cooperación bilateral en la que trabajamos juntos para combatir el crimen, detener la inmigración ilegal y construir un hemisferio más próspero y seguro”, expresó Moreno.

An honor to visit Honduras and meet with President Nasry Asfura. Under his leadership, we are beginning a new era of bilateral cooperation where we’re working together to combat crime, stop illegal immigration, and build a more prosperous and secure hemisphere. pic.twitter.com/zWtqOC59vY — Bernie Moreno (@berniemoreno) May 26, 2026