Encuentros de hondureños en frontera sur de EE UU se desploman en un 77%

Tegucigalpa, Honduras.- Los encuentros de migrantes hondureños mientras intentan cruzar la frontera de México y Estados Unidos (EE UU) registran una fuerte caída durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. De acuerdo a estadísticas oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), analizadas por EL HERALDO muestran que los datos del primer trimestre de este año registra una reducción del 77% respecto a 2025. Los registros indican que durante el primer trimestre de 2025 las autoridades estadounidenses contabilizaron 5,556 encuentros con hondureños. Sin embargo, en el mismo período de 2026 la cifra descendió a 1,281. La disminución refleja un cambio significativo en el flujo migratorio de hondureños hacia territorio estadounidense, en medio de mayores controles fronterizos y cambios en las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos y México.

Los encuentros son las interacciones entre agentes fronterizos estadounidenses y personas que intentan ingresar al país sin autorización, y se incluyen detenciones, expulsiones y personas que solicitan asilo en puertos de entrada. Pese a la fuerte reducción en comparación con el año pasado, el comportamiento mensual de este año denota un aumento de los encuentros. Los datos indican que en enero se registraron 347, de los cuales 315 son personas adultas que viajaban solas; 10 personas iban en familia y 22 menores que iban no acompañado fueron aprehendidos.

Para febrero el porcentaje de encuentros aumentó en 26.5%, ese mes fueron 425, de ellos 375 son adultos, 18 personas que viajaban como núcleos familiares y 32 menores iban solos. En marzo la cifra de hondureños que fueron aprehendidos aumentó a 509; de esos 482 adultos, 7 familias y 20 menores que viajaban sin familiares.