Unos 38 migrantes extranjeros al día cruzan de forma irregular por Honduras este año

Tegucigalpa. Honduras.- Un total de 2,154 migrantes extranjeros han cruzado por Honduras de forma irregular en lo que va del 2026, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Migración (INM). La cifra aunque muestra una fuerte reducción respecto a la cantidad de los que cruzaron en el mismo período del 2025, indica que Honduras sigue siendo un importante punto en le flujo migratorio. En los primeros dos meses del año, los datos oficiales señalan que en promedio son 38 migrantes que cruza a diario por el territorio hondureño con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

La lista de extranjeros detectados en situación migratoria irregular durante los primeros meses del año la encabeza los cubanos, son 1,499 personas, lo que representa cerca del 70% del total de extranjeros. En segundo lugar se ubican los migrantes provenientes de Ecuador con 274 casos, mientras que ciudadanos de la República Popular China suman 79 ingresos irregulares. Los jóvenes entre 21 y 30 años representan aproximadamente el 30% del total de los que cruzan por el país, seguido por quienes tienen entre 31 y 40 años, que es el 26.5% de los registros. A pesar de las leyes migratorias que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los migrantes tienen la esperanza de llegar a su destino, muchos incluso viajan con sus hijos. Cerca del 6% de los que ingresaron por Honduras tienen entre 0 y 11 años de edad, de acuerdo a los datos oficiales.