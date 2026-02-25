Cambian las reglas: migrantes enfrentarán más requisitos para obtener permiso de trabajo

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Estados Unidos publicó una nueva normativa migratoria que endurece las condiciones para que los solicitantes de asilo puedan obtener un permiso de trabajo mientras sus casos son analizados, una medida que podría afectar a miles de migrantes que dependen de esa autorización para sostenerse económicamente durante el proceso legal. La regla fue publicada en el Registro Federal por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante la actual administración del presidente Donald Trump y forma parte de una serie de cambios orientados, según las autoridades, a reducir el uso del sistema de asilo como vía para obtener empleo legal en el país.

De acuerdo con el DHS, la modificación busca disminuir las solicitudes consideradas fraudulentas o sin mérito que, a juicio del gobierno, han contribuido a saturar el sistema migratorio estadounidense y prolongar los tiempos de resolución de casos. Uno de los principales impactos de la nueva disposición es el aumento del tiempo de espera para solicitar autorización laboral, lo que obligará a muchos solicitantes de asilo a permanecer más tiempo sin posibilidad de trabajar legalmente mientras esperan una decisión migratoria. La normativa establece además un período de comentarios públicos de 60 días antes de la publicación de la regla final, tras lo cual se confirmará oficialmente su entrada en vigor. Según lo anunciado, la nueva regulación comenzará a aplicarse el 24 de abril de 2026, fecha a partir de la cual se evaluarán bajo los nuevos criterios todas las solicitudes presentadas.

Cambios clave en la nueva regla sobre permisos de trabajo

Entre las principales modificaciones anunciadas por el DHS se encuentran: 1) Los nuevos solicitantes de asilo deberán esperar 365 días para pedir un permiso de trabajo, cuando anteriormente el plazo era de 180 días. 2) El conteo del tiempo iniciará una vez que la solicitud sea revisada y aceptada, no desde el momento en que se presenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). 3) Las solicitudes incompletas o sin firma serán rechazadas y no conservarán la fecha original de presentación.

4) Si durante la revisión aparecen inconsistencias o información negativa, el oficial podrá desestimar o anular el caso. 5) Las personas que presenten su solicitud de asilo más de un año después de ingresar a Estados Unidos podrían ser rechazadas, salvo excepciones legales. 6) El DHS propone excluir del permiso de trabajo a extranjeros que hayan ingresado o intentado ingresar al país sin inspección migratoria tras la entrada en vigor de la norma. 7) Los solicitantes que ya cuentan con autorización laboral antes de la implementación podrán mantenerla hasta su fecha de vencimiento, salvo cancelación o revocación. Expertos en inmigración advierten que la medida podría generar mayores dificultades económicas para quienes buscan protección en Estados Unidos, ya que muchos dependen del permiso laboral para cubrir vivienda, alimentación y gastos legales durante procesos que suelen extenderse por años.