Carlo Costly preocupa a sus seguidores al ser internado en un hospital: ¿Qué tiene?

Su esposa, Tita Torres, salió a aclarar el procedimiento al cual fue sometido el delantero catracho

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 10:13
El exfutbolista hondureño Carlo Costly preocupó a sus seguidores al publicar una imagen en la cama de un hospital y revelan qué le pasó.

Fotos: Cortesía.
Carlo Costly es uno de los referentes más importantes del fútbol hondureño en las últimas décadas, recordado por sus goles con la Selección Nacional.
A sus 43 años, el exdelantero continúa siendo una figura muy seguida por los aficionados, pese a estar retirado del alto rendimiento.
Costly puso fin a su etapa en la primera división en 2022, tras cerrar su ciclo con el Marathón en la Liga Nacional. Posteriormente, jugó en la liga de plata hondureña y se retiró de manera definitiva el año pasado.

Aunque ya no compite profesionalmente, se mantiene vinculado al deporte y a distintas actividades públicas.
En las últimas horas, "El Cocherito" generó preocupación entre sus seguidores al publicar una imagen desde una cama de hospital.
Sus fanáticos se preguntaron qué le había pasado y sus cercanos aclararon la situación.

Hoy se confirmó que se trataba de una cirugía programada en una de sus rodillas.
El exmundialista fue intervenido el martes 24 de febrero en un hospital de San Pedro Sula.
Su esposa, Tita Torres, informó que la operación fue exitosa y pidió oraciones para que todo saliera bien.
Posteriormente, explicó que Costly permanecía en recuperación y bajo efectos de la anestesia.
Los médicos le recomendaron reposo absoluto y evitar apoyar la rodilla para garantizar una buena recuperación.
Durante ese periodo deberá alejarse de sus actividades habituales, incluyendo torneos de veteranos y partidos recreativos.
Costly es recordado como el héroe del “Aztecazo” ante México y por su gol frente a Ecuador en el Mundial de Brasil 2014.
Además de su legado deportivo, mantiene una vida familiar activa y cercana a sus seguidores en redes sociales.
En la actualidad, también trabaja como imagen publicitaria de reconocidas marcas en Honduras, consolidando su figura más allá del fútbol.
