  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Exjugador de Motagua triunfa en EE UU en construcción: “Hice este mes lo que hacía en un año en mi país”

El exjugador se mostró bastante agradecido y no le da pena mostrar lo que ahora hace en EE UU

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 08:55
Exjugador de Motagua triunfa en EE UU en construcción: “Hice este mes lo que hacía en un año en mi país”
1 de 10

Esdras Padilla, exjugador de Motagua y de varios clubes de Liga Nacional, está triunfando en EE UU en construcción y hasta dijo que ganó en un mes lo que antes hacía en un año en Honduras. Esta es parte de su historia.

Fotos: Cortesía redes Esdras Padilla
Exjugador de Motagua triunfa en EE UU en construcción: “Hice este mes lo que hacía en un año en mi país”
2 de 10

Esdras Padilla fue jugador de Motagua desde el 2008 hasta el 2013. También en clubes como Vida, Juticalpa, Real de Minas, Hispano y Municipal Valencia.

Foto: Cortesía redes Esdras Padilla
Exjugador de Motagua triunfa en EE UU en construcción: “Hice este mes lo que hacía en un año en mi país”
3 de 10

Él se fue hace varios años a Estados Unidos donde se ha dedicado a trabajar en la construcción. Reside en Charlotte, Carolina del Norte.

 Foto: Cortesía redes Esdras Padilla
Exjugador de Motagua triunfa en EE UU en construcción: “Hice este mes lo que hacía en un año en mi país”
4 de 10

Fue en su cuenta de TikTok donde agradeció a Dios y compartió lo bien que le estaba yendo en lo económicos en Estados Unidos.

Foto: Cortesía redes Esdras Padilla
Exjugador de Motagua triunfa en EE UU en construcción: “Hice este mes lo que hacía en un año en mi país”
5 de 10

“Mirá que acabo de tener el mejor mes de lo que llevo aquí en Estados Unidos. Hice en este mes, gracias a Dios, lo que antes hacía en un año mi país...”, dijo.

Foto: Cortesía redes Esdras Padilla
Exjugador de Motagua triunfa en EE UU en construcción: “Hice este mes lo que hacía en un año en mi país”
6 de 10

Siguió: “Dios es grande. Tengo que celebrar, tengo que hacer algo diferente porque este mes de enero fue el mejor mes de mi vida, en todo sentido. Lo que antes hacía en un año, lo hice en un mes

 Foto: Cortesía redes Esdras Padilla
Exjugador de Motagua triunfa en EE UU en construcción: “Hice este mes lo que hacía en un año en mi país”
7 de 10

Padilla también participa en torneos burócratas en Estados Unidos donde se agencia de varios dólares por partido y por torneos ganados.

Foto: Cortesía redes Esdras Padilla
Exjugador de Motagua triunfa en EE UU en construcción: “Hice este mes lo que hacía en un año en mi país”
8 de 10

Pese a haberse retirado como jugador profesional en 2019, sigue muy ligado al fútbol en territorio estadounidense.

Foto: Cortesía redes Esdras Padilla
Exjugador de Motagua triunfa en EE UU en construcción: “Hice este mes lo que hacía en un año en mi país”
9 de 10

Tiene una empresa llamada Vettura Contractor que se dedican a ser contratistas y realizan diversas obras de construcción en EE UU.

Foto: Cortesía redes Esdras Padilla
Exjugador de Motagua triunfa en EE UU en construcción: “Hice este mes lo que hacía en un año en mi país”
10 de 10

En su momento fue seleccionado mayor y también estuvo en el Mundial 2009 de Egipto con la Bicolor.

Foto: Cortesía redes Esdras Padilla
Cargar más fotos