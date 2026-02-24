Fichajes Honduras: Catrachos MLS, Dereck a europa y nuevo técnico de Selección Nacional

Apenas inició el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y hay movimientos de jugadores, además, suenan en equipos del extranjero
El portugués Rui Jorge se ha sumado como uno de los candidatos para dirigir a la Selección de Honduras, el detalle es que también Angola también lo quiere como su DT.
Pedro Troglio sigue siendo uno de los candidatos de tomar las riendas de la selección de Honduras, aún no está descartado.
Jesús Casas ya no está en la lista para tomar las riendas de la selección de Honduras ya que firmó para el Lion City Sailors FC de Singapur.
El técnico cafetero fue visto en un partido de la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano entre Independiente Yumbo y Real Santander, lo que desató versiones sobre una posible vinculación en esa categoría.
Nixon Cruz podría dejar las filas del Real España y marcharse al extranjero, el Nueva York Red Bulls y Los Ángeles FC se han interesado en el catracho.
Dereck Moncada vive un buen momento con el Internacional de Bogotá, mismo que equipos de más renombre de Colombia y de Brasil han puesto los ojos en el hondureño, además el Wrexham AFC de Gales pregunta por él.
El hondureño Luis Alvarez se convirtió en nuevo fichaje del Charlotte Independence de la USL League One de Estados Unidos.
Deybi Flores dejó el Al-Najma de la primera división de Arabia Saudita y ahora busca colocarse en un club de una liga que siga con el mercado abierto.
Alberth Elis se ha unido a las filas del Minnesota United de la MLS de los Estados Unidos, donde realiza una prueba para ver si logra convencer.
Santi Denia no llegaría al banqullo de la selección de Honduras, ya que se ve más dirigiendo en el fútbol de europa.
José Mario Pinto se le termina el contrato con el Olimpia y no renovaría el mismo, ahora ya tiene nuevo representante.
Luego de ser campeón con Antigua de Guatemala, Gerson Chávez rescindió su contrato de manera sorpresiva. Se quedó sin equipo.
Yeison Moreno dejó atrás su idilio con Real España para unirse a las filas del Al Ahly Ly SC de Trípoli y que juega en la Liga Premier de Libia.