Trump atribuye a Estados Unidos la caída de “El Mencho” tras operativo en México

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración tuvo un papel determinante en la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido durante un operativo militar realizado por fuerzas mexicanas en el estado de Jalisco.

La declaración fue realizada durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, donde el mandatario presentó la muerte del narcotraficante como uno de los principales logros de su estrategia contra el crimen organizado y el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Aunque Trump no mencionó directamente el nombre del capo mexicano, afirmó que su gobierno había logrado neutralizar a “uno de los cabecillas de carteles más peligrosos”, atribuyendo el resultado a la cooperación bilateral y al trabajo de inteligencia impulsado por Washington.