Trump atribuye a Estados Unidos la caída de “El Mencho” tras operativo en México

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración tuvo un papel determinante en la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido durante un operativo militar realizado por fuerzas mexicanas en el estado de Jalisco.
La declaración fue realizada durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, donde el mandatario presentó la muerte del narcotraficante como uno de los principales logros de su estrategia contra el crimen organizado y el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Aunque Trump no mencionó directamente el nombre del capo mexicano, afirmó que su gobierno había logrado neutralizar a “uno de los cabecillas de carteles más peligrosos”, atribuyendo el resultado a la cooperación bilateral y al trabajo de inteligencia impulsado por Washington.
El operativo en el que murió “El Mencho” fue ejecutado el 22 de febrero de 2026 por el Ejército mexicano en la localidad de Tapalpa, Jalisco, tras un despliegue de fuerzas federales destinado a capturar al líder criminal, considerado durante años uno de los narcotraficantes más buscados tanto por México como por Estados Unidos.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que tropas estadounidenses hayan participado directamente en la operación, aclarando que la acción fue planeada y ejecutada exclusivamente por instituciones mexicanas, aunque reconoció el intercambio de información de inteligencia entre ambos países.
Las declaraciones de Trump generaron tensiones políticas debido a que el mandatario también reiteró su postura de que amplias zonas del territorio mexicano se encuentran bajo control de organizaciones criminales, un señalamiento que ha provocado fricciones diplomáticas en el pasado.
Durante su intervención, el presidente estadounidense vinculó la caída del líder del CJNG con una supuesta reducción del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, destacando que la cooperación en seguridad ha permitido golpear estructuras clave del narcotráfico internacional.
Analistas señalan que la muerte de Oseguera Cervantes representa uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en los últimos años, aunque advierten que este tipo de acciones suele generar reacomodos internos y episodios de violencia tras la desaparición de un liderazgo criminal.