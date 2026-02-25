Sheinbaum revela que habló con Trump tras el operativo en el que murió El Mencho

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el operativo en Jalisco en el que murió Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 22 de febrero y que provocó una ola de violencia en gran parte del país. "Fue una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas (...) fue así la llamada corta y para ver cómo estaban las cosas en México", afirmó durante su conferencia de prensa matutina la mandataria, quien indicó que la conversación tuvo lugar el lunes, unas horas después de la operación contra el narcotraficante mexicano en Jalisco (oeste).

Sheinbaum dijo que durante la llamada le explicó a Trump detalles de las acciones que se realizaron en México para atrapar al capo. “Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación”, manifestó. Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de que el mandatario estadounidense destacara, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, que los servicios de inteligencia estadounidenses desempeñaron un papel decisivo para que fuerzas mexicanas localicen a El Mencho en un complejo de cabañas en el pequeño pueblo de Tapalpa, ubicado en el sur de Jalisco. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Sin embargo, la presidenta mexicana reiteró que la participación estadounidense se limitó al intercambio de información. “Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en inteligencia, información y toda la operación pues la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente aquí”, indicó. Asimismo, descartó por el momento alguna reunión con el mandatario estadounidense. “No, todavía no tenemos reunión”, zanjó.