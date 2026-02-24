Trump analiza exigir a los bancos datos sobre la nacionalidad de sus clientes

Washington, Estados Unidos.-El Gobierno del presidente estadounidense de Donald Trump está analizando firmar una orden ejecutiva que exiga a los bancos del país proporcionar más datos a las autoridades entre ellos la nacionalidad de sus clientes, una medida destinada a reforzar la lucha contra la inmigración ilegal, según adelantaron este martes medios locales.

Diarios como The Washington Post o The Wall Street Journal publican la información citando fuentes cercanas al asunto que indican que la medida ejecutiva podría afectar tanto a clientes nuevos como antiguos de las instituciones bancarias, que tendrían que exigir ahora el pasaporte a toda su clientela.

La medida podría crear nuevos impedimentos para que, tanto estadounidenses como no estadounidenses, puedan tener acceso a servicios financieros en EE.UU..

Se calcula que solo la mitad de los estadounidenses posee un pasaporte.

Las fuentes consultadas ignoran de momento si la futura medida exigiría simplemente recopilar más información a las entidades sobre sus clientes o si obligaría, por ejemplo, a cerrar las cuentas de aquellas personas que no presenten la documentación adicional requerida.

Según las regulaciones actuales los bancos en EE.UU. solo están obligados a recopilar datos como nombre, fecha de nacimiento y dirección de sus clientes, información que normalmente figura en cédulas de identidad o en permisos de conducir.

Desde su retorno al poder en enero de 2025, Donald Trump ha activado una agresiva campaña que busca implementar deportaciones masivas de inmigrantes irregulares, para lo cual ha incrementado el presupuesto de las agencias migratorias con partidas extras de unos 100.000 millones de dólares y tratado de implicar a distintos departamentos de su Gobierno para aumentar el número de expulsiones.