Trump anunciará nuevas medidas económicas en discurso sobre el estado de la Unión

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará un recuento de sus logros económicos y anunciará nuevas medidas durante el discurso sobre el estado de la Unión que pronunciará este martes en el Capitolio, el primero tras su regreso a la Casa Blanca en 2025, adelantó el Gobierno.

Trump va a "resaltar los logros históricos de su Administración durante el último año, al mismo tiempo que presentará una ambiciosa agenda para seguir haciendo que el sueño americano sea más accesible y asequible para la clase trabajadora en todo el país", dijo la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt.

"Será un gran discurso", aseguró a Fox News la portavoz del Gobierno estadounidense, quien añadió que "habrán algunos momentos conmovedores" junto a "algunos momentos de humor".

Leavitt agregó que Trump incluirá "historias de éxito" en su discurso como las de una camarera de Pensilvania que se ha beneficiado de la exención de impuestos a las propinas y las horas extra incluida en la ley fiscal y presupuestaria impulsada por el republicano y aprobada por el Congreso el año pasado.

El mandatario también resaltará su iniciativa para abaratar costos de medicamentos en el portal Trump Rx, y cómo ha ayudado a una pareja con tratamiento de infertilidad a ahorrar en medicinas.

"También hará algunos anuncios nuevos para continuar abordando la crisis de vida asequible que Joe Biden creó hace un año", indicó Leavitt, en sintonía con declaraciones de Trump, que ha responsabilizado al expresidente demócrata de los altos precios de los alimentos y la gasolina que, según asegura, han bajado durante su mandato.

Sin embargo, en el país muchos se quejan del aumento de los precios y el alto costo de la vida.

Según publicó este lunes el Centro Pew, un 72 % de estadounidenses califica de regulares o malas las condiciones económicas actuales, frente a un 28 % que las considera buenas o excelentes.

En general, el 28 % de los estadounidenses afirma que las políticas de Trump han mejorado las condiciones económicas, mientras que el 52 % afirma que la han empeorado, indica el prestigioso centro de investigación demoscópica, con sede en Washington.

Además de sus logros económicos, se espera que Trump se refiera en su discurso a la decisión del Tribunal Supremo contra su política económica al anular parcialmente los aranceles.

Está previsto que asistan al acto los magistrados contra los que el mandatario ha cargado por votar en contra de sus gravámenes.

Los asuntos internacionales, como la captura del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el bloqueo económico sobre Cuba o la posible intervención militar en Irán serán algunas de las cuestiones que se espera ocupen parte del discurso de Trump.

La cita llega, además, en pleno cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que hoy llega a su undécimo día a la espera de que las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre cuestiones de política migratoria desbloqueen la aprobación del presupuesto en esta materia.

El acto en el Capitolio está enmarcado también en el escándalo por la publicación de los papeles del fallecido pederasta Jeffrey Epstein y las acusaciones de encubrimiento en contra de la Administración republicana.

Trump, que ostenta el récord al discurso más largo en una intervención ante ambas cámaras legislativas que se prolongó durante 1 hora y 42 minutos en marzo del año pasado, ya ha avisado que el de este martes será "largo" porque tiene "mucho de qué hablar".

La réplica demócrata llegará en inglés por parte de la gobernadora de Virginia Abigail Spanberger, la primera mujer en ocupar ese cargo en el estado sureño. La respuesta en español quedará a cargo del senador Álex Padilla, el primer latino en ser elegido para representar a California en la Cámara Alta.