Zelaya anuncia cierre de censo y nuevas reglas para vendedores en el centro de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central (DC), Juan Diego Zelaya, anunció que la municipalidad cerrará el censo de vendedores del centro histórico con el objetivo de evitar la proliferación del comercio informal y mantener el orden en la zona.

Según explicó, los vendedores serán organizados por rubros y se les asignarán puestos específicos previamente identificados, con registro fotográfico para impedir que terceros ocupen o alquilen los espacios autorizados.

El edil detalló que la Plaza Central permanecerá libre de ventas de forma permanente. “La Plaza Central estará limpia 100% y 24/7; ahí no se permitirá la venta de nada para que la gente disfrute del espacio”, afirmó.