Zelaya anuncia cierre de censo y nuevas reglas para vendedores en el centro de Tegucigalpa

24 de febrero de 2026

El alcalde Juan Diego Zelaya informó que se ordenará la venta ambulante por rubros, con identificación y zonas autorizadas para imponer orden en la Plaza Central

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 10:31
El edil detalló que la Plaza Central permanecerá libre de ventas de forma permanente.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central (DC), Juan Diego Zelaya, anunció que la municipalidad cerrará el censo de vendedores del centro histórico con el objetivo de evitar la proliferación del comercio informal y mantener el orden en la zona.

Según explicó, los vendedores serán organizados por rubros y se les asignarán puestos específicos previamente identificados, con registro fotográfico para impedir que terceros ocupen o alquilen los espacios autorizados.

El edil detalló que la Plaza Central permanecerá libre de ventas de forma permanente. “La Plaza Central estará limpia 100% y 24/7; ahí no se permitirá la venta de nada para que la gente disfrute del espacio”, afirmó.

No obstante, indicó que durante los fines de semana se permitirá la actividad comercial en puntos específicos del paseo Liquidámbar, los cuales serán previamente acordados con los vendedores.

Como parte de los acuerdos, la comuna entregará chalecos e identificaciones con código QR a los comerciantes censados, quienes además participarán en procesos de capacitación en temas de turismo y manejo de finanzas.

El edil aseguró que "el tema de la limpieza es algo que se platicó también, para que mantengamos limpio el centro histórico en todo momento".

Zelaya señaló que estas medidas buscan ordenar la actividad comercial sin incrementar el número de vendedores y garantizar condiciones adecuadas tanto para los comerciantes como para los visitantes de la zona.

