Proyecto de mitigación en colonia Miramesí registra un avances del 80%

Tegucigalpa, Honduras. – La obra de mitigación ubicada en la Colonia Miramesí, en la capital, registra un avance del 80%, según informes de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Julio Quiñonez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la comuna capitalina, explicó a este rotativo que los trabajos se concentran en la construcción de las soleras y los pilares del proyecto.
“Estamos finalizando los pilotes anti socavación y construyendo la solera que permitirá realizar los anclajes a los pilotes. Los detalles pendientes están relacionados con la habilitación de la calle”, señaló.
De manera paralela, la municipalidad trabaja en la instalación de tuberías que conducirán al Parque La Concordia el agua que proviene del rebose de las pilas comunitarias. Sistema que, según los expertos, permitirá restaurar y conservar las áreas naturales y verdes del parque, reforzando su función ambiental y recreativa para los vecinos.
El proyecto de mitigación tiene un presupuesto de 104 millones de lempiras, financiados por la Cooperación Alemana (KfW).
La obra comenzó en julio de 2024 y estaba prevista para concluir en ocho meses, es decir, en marzo de 2025. Sin embargo, a febrero de 2026, nueve meses después de la fecha estimada, los trabajos continúan con maquinaria y personal en la zona.
Costos
El muro de contención se construye en el margen derecho del río Choluteca, a la altura de la colonia Miramesí, y responde al evento ocurrido hace 27 años, cuando un derrumbe formó un dique durante el paso del huracán Mitch.
Autoridades aseguraron que la obra ofrece una solución estructural a un problema que afecta a más de 16 comunidades al norte de la capital, mediante la construcción de muros y sistemas de contención que previenen deslizamientos e inundaciones en la ribera del río Choluteca.
Obras
La comuna capitalina inició acciones de mitigación en zonas de alto riesgo dentro del Distrito Central.
Una de estas intervenciones se realiza en la colonia Villa Nueva, al oriente de la capital hondureña, un sector habitado por aproximadamente 2,500 personas, que cuenta con una inversión de 37 millones de lempiras.
Asimismo, las autoridades municipales afirmaron que planean ampliar las medidas de mitigación a áreas cercanas, como Villa Nueva y Los Pinos, consideradas altamente vulnerables a deslizamientos y saturación de suelos.