Invierten L37 millones para frenar deslizamientos en la colonia Villa Nueva de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Con una inversión de 37 millones de lempiras, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecuta un proyecto de mitigación en la colonia Villa Nueva, al oriente de la capital hondureña, una de las zonas catalogadas de alto riesgo.

La obra forma parte de las acciones impulsadas por el Programa de Adaptación al Cambio Climático del Distrito Central, que busca reducir la vulnerabilidad en sectores más afectados por deslizamientos.

“Hay una obra propuesta para estabilizar el sitio, que fue precisamente lo que se licitó y adjudicó a la vez con el proyecto de mitigación de la Guillén, que se realizaron de manera conjunta. La empresa ya está trabajando en la estabilización del talud”, explicó Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático del Distrito Central.

El funcionario detalló que los trabajos comenzaron en enero y avanzan conforme al cronograma establecido, con la meta de concluir la intervención a finales de este año, antes de que inicie la temporada lluviosa más intensa.

“Es sencillo, vamos a perfilar el sitio y construir unas bermas para disminuir la caída de material. También retiraremos el material suelto y, en la parte alta, analizaremos el agua que entra al lugar para evitar que continúe sobresaturado el terreno”, amplió.

En la parte baja del talud se construirá una barrera de contención que permitirá reforzar la base y retener cualquier desprendimiento futuro, reduciendo el impacto sobre viviendas y vías de acceso.