Invierten L37 millones para frenar deslizamientos en la colonia Villa Nueva de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Con una inversión de 37 millones de lempiras, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecuta un proyecto de mitigación en la colonia Villa Nueva, al oriente de la capital hondureña, una de las zonas catalogadas de alto riesgo.
La obra forma parte de las acciones impulsadas por el Programa de Adaptación al Cambio Climático del Distrito Central, que busca reducir la vulnerabilidad en sectores más afectados por deslizamientos.
“Hay una obra propuesta para estabilizar el sitio, que fue precisamente lo que se licitó y adjudicó a la vez con el proyecto de mitigación de la Guillén, que se realizaron de manera conjunta. La empresa ya está trabajando en la estabilización del talud”, explicó Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático del Distrito Central.
El funcionario detalló que los trabajos comenzaron en enero y avanzan conforme al cronograma establecido, con la meta de concluir la intervención a finales de este año, antes de que inicie la temporada lluviosa más intensa.
“Es sencillo, vamos a perfilar el sitio y construir unas bermas para disminuir la caída de material. También retiraremos el material suelto y, en la parte alta, analizaremos el agua que entra al lugar para evitar que continúe sobresaturado el terreno”, amplió.
En la parte baja del talud se construirá una barrera de contención que permitirá reforzar la base y retener cualquier desprendimiento futuro, reduciendo el impacto sobre viviendas y vías de acceso.
“Además, se edificará una acera y un paso peatonal lateral para que la población pueda transitar con mayor seguridad”, agregó el entrevistado.
La zona intervenida es específicamente el sector 7B de la colonia Villa Nueva, donde viven unas 2,500 personas en la parte alta. Allí, los constantes deslizamientos afectan una de las calles principales que conduce hacia la salida a oriente del país.
“Más de 2,500 personas viven en la parte alta, pero también existe un riesgo considerable sobre la calle principal que conduce hacia la salida a oriente. Con esta obra protegemos a las familias y también una arteria principal del país”, subrayó Quiñones.
El proyecto es financiado con fondos municipales y representa una de las inversiones más significativas en materia de prevención de desastres en el sector, donde el terreno ha presentado fallas recurrentes.
“Esta zona ha registrado deslizamientos, especialmente en invierno; de manera particular, este punto ha fallado en los últimos quince años en tres ocasiones. La idea es estabilizar este punto”, indicó el coordinador.
Las autoridades municipales también contemplan ampliar las acciones de mitigación en áreas cercanas, como Villa Nueva y Los Pinos, consideradas altamente susceptibles a deslizamientos y saturación de suelos.
De acuerdo con antecedentes del Comité de Emergencia Municipal (Codem), el sector es catalogado como de alto riesgo debido a los bloques de deslizamiento que se activan principalmente en época de lluvias, provocando caída de rocas y tierra, como ha ocurrido en años recientes en la populosa colonia.