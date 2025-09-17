Al menos 80 puntos de la capital en riesgo de deslizamientos por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando llega la temporada de lluvias a Tegucigalpa, vecinos de distintos barrios y colonias enfrentan inundaciones y deslizamientos que ponen en riesgo su seguridad y sus bienes.

Solo entre el 15 y 17 de septiembre, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) reportó inundaciones en 15 colonias capitalinas, lo que dejó 120 personas afectadas. Varias familias tuvieron que evacuar sus viviendas para protegerse de los daños.

Los deslizamientos también se mantienen como una amenaza. Según Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático, al menos 80 barrios y colonias presentan alertas por saturación de suelos.

“La lista de zonas en riesgo de deslizamientos es larga, en estos momentos, hay al menos 80 puntos considerados críticos”, afirmó Quiñones.

Una de las áreas más vigiladas es la salida a Oriente, que ha generado especial preocupación entre las autoridades, motivo por el cual se encuentra bajo constante monitoreo.