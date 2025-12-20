Nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto supervisa labor de militares en el CLE del Infop

Tegucigalpa, Honduras.- El recién nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón, realizó este sábado un recorrido por el Centro Logístico Electoral (CLE) ubicado dentro del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se lleva a cabo el escrutinio especial de actas con inconsistencias, tras las elecciones generales del 30 de noviembre.

El jefe militar dijo que el objetivo de su visita fue conocer las operaciones de resguardo y vigilancia que sus compañeros de institución realizan en el CLE.

"Nos dieron una explicación de cómo está la situación en el orden militar, en el orden que le compete a nuestras Fuerzas Armadas. De igual forma, vamos a hacer un recorrido para ver cómo se está desarrollando la actividad y también visitando a nuestras tropas", indicó.

"La presencia militar es 24/7, nuestros soldados están comprometidos con el proceso electoral. Recuerde que aún estamos a disposición del CNE y estamos apoyando este proceso hasta que se dé la declaratoria final, cuando el Consejo Nacional Electoral pueda decir quiénes son las próximas autoridades que gobernarán el país durante los próximos cuatro años", dijo.