Nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto supervisa labor de militares en el CLE del Infop

Tegucigalpa, Honduras.- El recién nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón, realizó este sábado un recorrido por el Centro Logístico Electoral (CLE) ubicado dentro del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se lleva a cabo el escrutinio especial de actas con inconsistencias, tras las elecciones generales del 30 de noviembre.
El jefe militar dijo que el objetivo de su visita fue conocer las operaciones de resguardo y vigilancia que sus compañeros de institución realizan en el CLE.
"Nos dieron una explicación de cómo está la situación en el orden militar, en el orden que le compete a nuestras Fuerzas Armadas. De igual forma, vamos a hacer un recorrido para ver cómo se está desarrollando la actividad y también visitando a nuestras tropas", indicó.
"La presencia militar es 24/7, nuestros soldados están comprometidos con el proceso electoral. Recuerde que aún estamos a disposición del CNE y estamos apoyando este proceso hasta que se dé la declaratoria final, cuando el Consejo Nacional Electoral pueda decir quiénes son las próximas autoridades que gobernarán el país durante los próximos cuatro años", dijo.
Valerio Ardón aseguró que la población debe confiar en sus Fuerzas Armadas, pues "estamos haciendo nuestro trabajo de acuerdo a la Constitución de la República y vamos a apoyar la declaratoria del CNE para que toda la población, al final, se pueda respetar ese voto popular".
Finalmente, Valerio dijo que ha estado en comunicación con la doctora Ana Paola Hall, presidenta del CNE, y con los demás consejeros, para ponerse a disposición de ellos.
Ascenso de Héctor Benjamín Valerio
Héctor Benjamín Valerio es hijo de Héctor Benjamín Valerio Castellanos e Isabel Dolores Ardón Castellanos, ambos ya fallecidos, según los registros de la institución castrense.
El general está casado con Esla Edith Hernández Pineda, con quien ha procreado dos hijos: Josy José Valerio Hernández y Rosselyn Bellesly Valerio Hernández.
Comenzó su formación militar a los 19 años de edad, específicamente en 1989, cuando ingresó a la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán, donde en 1992 obtuvo el grado de subteniente de caballería y bachiller universitario en administración de empresas.
Entre sus múltiples cargos dentro de las FF AA, destaca que fue asignado a la Guardia de Honor Presidencial del expresidente Juan Orlando Hernández, desempeñando los cargos de comandante de Escuadrón Presidencial, jefe del Departamento de Recursos Humanos (P-1) y Jefe del Departamento de Organización Operaciones y Adiestramiento (P-3).
Además, fue comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chorti, comandante del primer Regimiento de Caballería Blindada y Comandante de la Misión Escudo Terrestre en la región de La Mosquitia, Gracias a Dios.
En sus labores operativas fungió como director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, director del Centro de Adiestramiento Militar de las FFAA (CAMFFAA), comandante del primer batallón de Protección Ambiental y subinspector general de las FFAA y hasta la mañana de hoy ocupó el cargo de comandante general del Ejército.