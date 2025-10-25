Ana Paola Hall tilda de "injerencia" solicitud de Roosevelt Hernández de tener copia de actas

Tegucigalpa, Honduras.- Como una "injerencia" catalogó Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), petición de Roosevelt Hernández de tener copia de actas a nivel presidencial en las elecciones generales del 30 de noviembre. Diversos sectores catalogaron de inconstitucional y violación al carácter apolítico de las Fuerzas Armadas lo solicitado por el jefe de la institución castrense, algo que acompañó Ana Paola Hall.

El viernes 24 de octubre, tras una reunión con los tres consejeros del CNE, Hernández detalló que pidió que la institución castrense obtenga los resultados de los cinco candidatos a la presidencia. "Muy respetuosamente le dije al pleno que participáramos nosotros, las FF AA, en la parte de que nos compartieran los resultados de las Juntas Receptoras de Votos, esa acta, solo nos interesa una acta, como reza la Constitución que es el acta presidencial", acotó. Ante ello, la presidente del CNE y representante del Partido Liberal, apuntó que esto es facultad del órgano electoral y las Fuerzas Armadas están cometiendo un acto de injerencia. "Durante la reunión de trabajo sostenida entre el CNE y las FF AA, ilustré sobre aspectos jurídicos constitucionales, contrarios a la solicitud verbal del Jefe del Estado Mayor Conjunto, de facilitar injerencia en la facultad exclusiva del CNE sobre el escrutinio y los resultados a nivel presidencial. Seguiremos coordinando el trabajo requerido, de acuerdo al artículo 272 de la Constitución", escribió Hall en su cuenta de X.