Rechazan petición de Roosevelt Hernández al CNE para tener copia de actas a nivel presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- Como inconstitucional y una violación al carácter apolítico de las Fuerzas Armadas (FF AA) fue catalogada la petición del jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, general Roosevelt Hernández, quien solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que el día de las elecciones generales se le entreguen copias de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel presidencial. El viernes 24 de octubre, en declaraciones a medios de comunicación, Hernández detalló que en la reunión con los consejeros Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López, pidió que la institución castrense obtenga los resultados de los cinco candidatos a la presidencia. “Muy respetuosamente le dije al pleno que participáramos nosotros, las FF AA, en la parte de que nos compartieran los resultados de las Juntas Receptoras de Votos, esa acta, solo nos interesa una acta, como reza la Constitución que es el acta presidencial”, externó.

Y aunque el jefe militar indicó que esta solicitud está dentro de la función constitucional que tienen las FF AA para garantizar la transparencia y la correcta transmisión de resultados, sectores denuncia que esto es violar el carácter apolítico, el libre sufragio y que representa un abuso de poder a las atribuciones conferidas en la Constitución de la República a las Fuerzas Armadas. Consideran que la solicitud del alto mando militar podría interpretarse como una intromisión en un proceso estrictamente civil y electoral, contrario a la neutralidad política que, por mandato constitucional, deben mantener las Fuerzas Armadas.

Edmundo Orellana, exfiscal general de la República, opinó que la petición de Roosevelt es "insólita" y que ayuda a incrementar la incertidumbre sobre la transparencia en las elecciones.

Para Octavio Pineda, analista y líder liberal, lo que pide Roosevelt Hernández "es delictivo, abusivo, ilegal, inconstitucional, un delito de traición a la patria, irreverente, soberbio y por demás estúpido".

Merary Díaz, diputada suplente del Partido Nacional por Francisco Morazán, rechazó la propuesta del general Roosevelt Hernández por considerarla grave y peligrosa para la democracia y la institucionalidad del país.

La Cúpula de las Fuerzas Armadas no tiene por qué tener acceso al acta de cierre presidencial.

En opinión de Rachid Mejía, candidato a diputado por el Partido Liberal, “¡esto es increíble! El activista, pega afiches de Libre, Roosevelt Hernández, dice que quiere recoger los resultados de las JRV. Servil del familión, ¡una vergüenza para la institución militar y el país!”.

De su lado, el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, también alzó la voz reprobando la solicitud de Roosevelt y recordando el deber constitucional de las FF AA.

¿Qué dice la Constitución de la República?