Hugo Maldonado advierte que revocación de visas a funcionarios es "solo el comienzo de la lista negra"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, aseguró que la revocación de visas a funcionarios hondureños por parte de Estados Unidos (EE UU), solo es el comienzo de "la lista negra".

Maldonado se pronunció luego de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) confirmara, el pasado viernes -19 de diciembre- la revocación de las visas del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el consejero del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, así como la negación del visado solicitado por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

De acuerdo con el CBP, las decisiones se tomaron debido a que estos funcionarios habrían obstaculizado el conteo de votos durante el proceso electoral democrático desarrollado en Honduras.