Hugo Maldonado advierte que revocación de visas a funcionarios es "solo el comienzo de la lista negra"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, aseguró que la revocación de visas a funcionarios hondureños por parte de Estados Unidos (EE UU), solo es el comienzo de "la lista negra".
Maldonado se pronunció luego de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) confirmara, el pasado viernes -19 de diciembre- la revocación de las visas del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el consejero del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, así como la negación del visado solicitado por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.
De acuerdo con el CBP, las decisiones se tomaron debido a que estos funcionarios habrían obstaculizado el conteo de votos durante el proceso electoral democrático desarrollado en Honduras.
"Estados Unidos no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional ni la estabilidad de nuestra región”, fueron parte de las declaraciones que acompañaron él anunció.
Ante este escenario, Maldonado advirtió que las medidas adoptadas por Estados Unidos no se limitarán a los casos ya conocidos y que podrían ampliarse a otros actores del ámbito político.
CODEH: El sisma politico a comenzado y el crujir de dientes también, ayer solo fue el comienzo de la lista negra faltan muchos diputados, altos funcionarios y militares, que han atentado contra el Estado derecho y han socabado la Democracia hondureña.— HUGO MALDONADO (@HUGOCODEH1) December 20, 2025
“El sistema político ha comenzado y el crujir de dientes también, ayer solo fue el comienzo de la lista negra”, expresó el defensor de derechos humanos al referirse a las acciones anunciadas por el gobierno estadounidense.
“Faltan muchos diputados, altos funcionarios y militares, que han atentado contra el Estado derecho y han socavado la Democracia hondureña”, afirmó.
El pronunciamiento del Codeh se produce en un contexto de tensión política y cuestionamientos al desarrollo y escrutinio de las elecciones, así como de llamados a respetar la voluntad popular.
Han pasado 20 días desde que se desarrollaron las elecciones generales en Honduras, sin embargo, aún se desconoce quién será el próximo gobernante.