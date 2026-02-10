Proyecto de adaptación urbana beneficiará más de 150 mil habitantes del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.– El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo una reunión con representantes de la Cooperación Alemana, a través del banco KfW, para evaluar los avances del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático que se ejecuta en la capital.

El encuentro fue encabezado por Daniela Vogl, embajadora de Alemania en Honduras, Julio Quiñonez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la AMDC.

Durante la reunión se abordaron los próximos pasos para la implementación del programa que según informes oficiales, se desarrollará en varias etapas.

En una fase inicial se ejecutarán dos ciclos de intervención, seguidos por la aplicación de la Metodología de Economía de la Adaptación al Cambio Climático (ECA), un instrumento técnico que permitirá priorizar inversiones y acciones de adaptación frente a eventos climáticos extremos.