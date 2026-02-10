Proyecto de adaptación urbana beneficiará más de 150 mil habitantes del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.– El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo una reunión con representantes de la Cooperación Alemana, a través del banco KfW, para evaluar los avances del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático que se ejecuta en la capital.
El encuentro fue encabezado por Daniela Vogl, embajadora de Alemania en Honduras, Julio Quiñonez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la AMDC.
Durante la reunión se abordaron los próximos pasos para la implementación del programa que según informes oficiales, se desarrollará en varias etapas.
En una fase inicial se ejecutarán dos ciclos de intervención, seguidos por la aplicación de la Metodología de Economía de la Adaptación al Cambio Climático (ECA), un instrumento técnico que permitirá priorizar inversiones y acciones de adaptación frente a eventos climáticos extremos.
Zonas beneficiadas
Asimismo, se socializaron los sectores del Distrito Central que forman parte del proyecto, cuyas intervenciones se concentrarán en distintas colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.
Entre ellas destacan Nueva Providencia, Miramesí, Bosque Berta Cáceres, Buena Vista, Mary Flakes, Izaguirre, Altos de Los Laureles, Altos de San Francisco, Santa Eduviges, Altos de los Pinos, Altos de la Cabaña, Altos del Edén, Suyapa (sector UNAH) y Villa Nueva (sector 8).
También se incluyen los sectores de Unidad y Fuerza, Nueva Capital (sectores S-3 y S-4), Lomas del Norte, Flor del Campo y el parque de la colonia El Reparto.
Según las autoridades municipales, la implementación del proyecto beneficiará de manera directa a más de 150 mil habitantes del Distrito Central.
Al finalizar la reunión, las autoridades destacaron que la coordinación entre la AMDC y la cooperación internacional busca fortalecer la gestión del riesgo, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y prevenir desastres asociados al cambio climático.