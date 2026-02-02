Alcaldía y el BID avanzan en proyectos de movilidad, agua y saneamiento para el DC

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo una reunión de trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de priorizar, formular y estructurar proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo integral de la capital hondureña.
En el encuentro participó la Julia Johansenn, representante del BID en Honduras, junto a equipos técnicos especializados del BID en transporte público, movilidad urbana, agua y saneamiento, quienes brindarán acompañamiento técnico en la estructuración de estas iniciativas.
Durante la reunión se trabaron temas sobre el transporte público, la movilidad urbana, la modernización y eficiencia del sistema de agua potable y el saneamiento del río Choluteca, como proyectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de los capitalinos.
En materia de transporte y movilidad, se acordó avanzar en la revisión y actualización del plan de movilidad existente, con el objetivo de construir el Plan Maestro de Movilidad Urbana del Distrito Central, que permita ordenar el crecimiento de la ciudad y sentar bases técnicas sólidas para las decisiones de inversión futuras.
El alcalde Juan Diego Zelaya señaló que “es crucial contar con el apoyo técnico del BID para construir un Plan Maestro de Movilidad Urbana del Distrito Central que nos permita ordenar la ciudad y pensar la movilidad con visión de largo plazo.”
En cuanto al componente de agua y saneamiento, el alcalde enfatizó la necesidad de modernizar el sistema actual para garantizar un servicio digno y eficiente para todos.
“Al final, el objetivo en materia de agua es que todos tengamos agua, todo el tiempo, de buena calidad y a un costo razonable. Eficientar y modernizar el sistema actual es un elemento imprescindible para lograrlo.”, concluyó el edil capitalino.