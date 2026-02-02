Alcaldía y el BID avanzan en proyectos de movilidad, agua y saneamiento para el DC

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo una reunión de trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de priorizar, formular y estructurar proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo integral de la capital hondureña.

En el encuentro participó la Julia Johansenn, representante del BID en Honduras, junto a equipos técnicos especializados del BID en transporte público, movilidad urbana, agua y saneamiento, quienes brindarán acompañamiento técnico en la estructuración de estas iniciativas.

Durante la reunión se trabaron temas sobre el transporte público, la movilidad urbana, la modernización y eficiencia del sistema de agua potable y el saneamiento del río Choluteca, como proyectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de los capitalinos.