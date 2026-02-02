Juan Diego Zelaya denuncia planilla de L 82 millones y promete reestructuración profunda

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, anunció que hará una "restructuración profunda" en la Alcaldía Municipal del Distrito Central tras revelar pago de planilla de 82 millones de lempiras solo en personal.
Durante la misa realizada en la Basílica Suyapa, el edil anunció que revisará todo el organigrama para adaptarlo a su plan de gobierno.
En ese sentido, Zelaya afirmó: "Había una planilla de 82 millones de lempiras, va a ver una restructuración fuerte porque el presupuesto tiene que ser para resolverle los problemas más urgentes a los capitalinos".
Además, informó que lo adaptará "al plan de gobierno con el que nos comprometimos con los capitalinos en campaña".
De igual forma, el alcalde nacionalista mencionó que su objetivo al frente de la comuna es resolver problemas.
Mencionó que tiene estrategias en temas de agua, saneamiento, infraestructura vial y recuperación de los espacios públicos.
Recientemente, Zelaya participó en el foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), donde sostuvo encuentros con alcaldes de otras ciudades, especialmente con Carlos Fernando Galán de Bogotá, Colombia.
“Siempre me he inspirado en el modelo de Colombia, tanto Bogotá como Medellín, para poder construir una mejor ciudad. Son ejemplos y faros a seguir en la región, y las cosas buenas que podamos aprender de ellos las vamos a implementar”, mencionó Zelaya tras el encuentro.