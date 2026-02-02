Juan Diego Zelaya denuncia planilla de L 82 millones y promete reestructuración profunda

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, anunció que hará una "restructuración profunda" en la Alcaldía Municipal del Distrito Central tras revelar pago de planilla de 82 millones de lempiras solo en personal.

Durante la misa realizada en la Basílica Suyapa, el edil anunció que revisará todo el organigrama para adaptarlo a su plan de gobierno.

En ese sentido, Zelaya afirmó: "Había una planilla de 82 millones de lempiras, va a ver una restructuración fuerte porque el presupuesto tiene que ser para resolverle los problemas más urgentes a los capitalinos".