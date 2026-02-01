  1. Inicio
Juan Diego Zelaya toma posesión de instalaciones en alcaldía de Tegucigalpa

Finalmente Juan Diego Zelaya se instaló en su oficina en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)

Juan Diego Zelaya abrió las puertas a Jorge Aldana para trabajar juntos.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Diego Zelaya tomó posesión de su oficina y demás instalaciones en la alcaldía del Distrito Central ubicada en la colonia 21 de octubre.

Tras varios días de polémica por el reclamo de Jorge Aldana, Zelaya finalmente se instaló en la oficina del alcalde que no había sido entregada.

El edil mostró las llaves de cada una de las instalaciones en la alcaldía del Distrito Central, esto luego de iniciar un operativo de recolección de basura la mañana de este 1 de febrero.

“Listo para trabajar, ya todo en normalidad de eso se trata, de trabajar sin descansar todos los días, hasta el último día”, manifestó Juan Diego Zelaya.

Añadió que sus primeros 100 días se verán marcados por intensos operativos de limpieza en la ciudad.

“Iniciar programas de bacheo nocturno, normalizar las finanzas, por mientras eso ocurre trabajando de la mano con la banca local que espero tener buenas noticias y reactivando proyectos que estaban paralizados”, comentó.

El pasado 28 de enero, Jorge Aldana anunció que entregaría las instalaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Sin embargo, reiteró que no reconoce los resultados electorales mientras no se realice un conteo total de los votos, señalando que su lucha ha sido pacífica y en defensa de la democracia.

Aldana manifestó que durante casi dos meses han exigido justicia electoral, cuestionando la legitimidad de un proceso sin conteo. “Hemos venido luchando casi 60 días pidiendo que se haga justicia, pidiendo que se cuenten los votos; no podemos reconocer un gobierno que no venga de la providencia de los votos”, expresó.

