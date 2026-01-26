Alcalde Juan Diego Zelaya ante toma de instalaciones en Alcaldía: "Ya tengo oficina"

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, aseguró que la municipalidad continuará operando con normalidad pese a la toma de instalaciones por personas afines al exalcalde Jorge Aldana y afirmó que ya cuenta con una oficina desde donde ejerce funciones. “El llamado siempre es al diálogo y no a interrumpir los servicios que la ciudadanía requiere. Vamos a continuar trabajando, ya tenemos salidas por temas de permisos de operación, permisos de construcción y el tema de limpieza va a continuar en la capital”, declaró Zelaya. El edil calificó la situación como atípica, pero insistió en que debe resolverse por la vía pacífica. “Yo no vengo a dividir, vengo a unir; no vengo a confrontar, vengo a construir. Los capitalinos quieren que le demos vuelta a la página y empujemos esta ciudad hacia adelante”.

Zelaya detalló que desde el primer día de su gestión se mantienen reuniones de trabajo. “Hoy ya estaremos en funciones, tenemos reuniones con contratistas, con el cuerpo diplomático, con la junta directiva de la Cámara de Comercio y en la noche realizaremos trabajos nocturnos de bacheo en la ciudad capital”, señaló. Ante la imposibilidad de usar un despacho oficial, el alcalde confirmó que ya opera desde un espacio alterno. “Ya tengo una oficina, ahí estoy operando. La sesión de la corporación municipal de hoy será en la oficina temporal que hemos habilitado. Esto no se para, la ciudadanía quiere soluciones y trabajo”, subrayó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Zelaya también se refirió a la situación en el edificio AER, donde personas permanecen atrincheradas. “Entiendo que siempre hay gente durmiendo ahí, pero en la mañana lo ponen a disposición del público, eso es bueno porque permite que la gente haga sus trámites”, dijo. El alcalde reiteró que, más allá de las diferencias políticas, los servicios municipales no deben detenerse. “Yo entiendo el tema político, pero no interrumpamos los servicios de la ciudadanía, porque lo que quieren es sacar permisos, constancias y hacer sus gestiones”, manifestó.