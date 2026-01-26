Alcalde Juan Diego Zelaya ante toma de instalaciones en Alcaldía: "Ya tengo oficina"

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, aseguró que la municipalidad continuará operando con normalidad pese a la toma de instalaciones por personas afines al exalcalde Jorge Aldana y afirmó que ya cuenta con una oficina desde donde ejerce funciones.
“El llamado siempre es al diálogo y no a interrumpir los servicios que la ciudadanía requiere. Vamos a continuar trabajando, ya tenemos salidas por temas de permisos de operación, permisos de construcción y el tema de limpieza va a continuar en la capital”, declaró Zelaya.
El edil calificó la situación como atípica, pero insistió en que debe resolverse por la vía pacífica. “Yo no vengo a dividir, vengo a unir; no vengo a confrontar, vengo a construir. Los capitalinos quieren que le demos vuelta a la página y empujemos esta ciudad hacia adelante”.
Zelaya detalló que desde el primer día de su gestión se mantienen reuniones de trabajo. “Hoy ya estaremos en funciones, tenemos reuniones con contratistas, con el cuerpo diplomático, con la junta directiva de la Cámara de Comercio y en la noche realizaremos trabajos nocturnos de bacheo en la ciudad capital”, señaló.
Ante la imposibilidad de usar un despacho oficial, el alcalde confirmó que ya opera desde un espacio alterno. “Ya tengo una oficina, ahí estoy operando. La sesión de la corporación municipal de hoy será en la oficina temporal que hemos habilitado. Esto no se para, la ciudadanía quiere soluciones y trabajo”, subrayó.
Zelaya también se refirió a la situación en el edificio AER, donde personas permanecen atrincheradas. “Entiendo que siempre hay gente durmiendo ahí, pero en la mañana lo ponen a disposición del público, eso es bueno porque permite que la gente haga sus trámites”, dijo.
El alcalde reiteró que, más allá de las diferencias políticas, los servicios municipales no deben detenerse. “Yo entiendo el tema político, pero no interrumpamos los servicios de la ciudadanía, porque lo que quieren es sacar permisos, constancias y hacer sus gestiones”, manifestó.
Finalmente, Zelaya extendió un llamado a los regidores de todas las fuerzas políticas. “Para mí el diálogo y la paz tienen que ser el camino. Invito a todos los regidores, de todos los partidos, a sentarnos y trabajar juntos por la capital, porque los problemas no tienen color político”, concluyó.
La crisis se mantiene luego de que el exalcalde Jorge Aldana asegurara que ganó las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y afirmara que no entregará la municipalidad hasta que se cuenten todos los votos.