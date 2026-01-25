“Venimos a resolver problemas, no a administrarlos”: Juan Diego Zelaya al asumir la Alcaldía del DC

Inició agradeciendo a las autoridades presentes, entre ellas Nasry Asfura, presidente electo de Honduras; Tomás Zambrano, titular del Congreso Nacional; y Héctor Valerio, jefe del Estado Mayor Conjunto, entre otros invitados. También expresó su agradecimiento a su familia y a su esposa.

Tegucigalpa, Honduras.- El nuevo alcalde del Distrito Central , Juan Diego Zelaya , ofreció su primer discurso tras asumir oficialmente su cargo en el Museo para la Identidad Nacional (MIN) en Tegucigalpa.

Zelaya mencionó el "legado que dejó el presidente electo Nasry Asfura" cuando fue alcalde del Distrito Central, al señalar que "fue de credibilidad y confianza. Durante su gestión no habló mucho con palabras, pero sí con hechos".

"Hoy es un día que queda marcado en la historia; se trata de un mandato ciudadano de una enorme responsabilidad y de una oportunidad que Dios y el pueblo capitalino nos han dado", dijo el alcalde del Distrito Central.

Tras estas palabras, Asfura se levantó de su asiento y abrazó a Juan Diego Zelaya, con quien intercambió algunas palabras.

"Venimos a resolver problemas, no a administrarlos. A la Corporación Municipal, integrada por diferentes partidos políticos, les extiendo mi mano sincera", expresó.

Juan Diego Zelaya hizo un llamado a trabajar con unidad, respeto y visión de futuro, e invitó a la población a sumarse a ese esfuerzo.

"Una alcaldía que trabaje con los gremios y las universidades, para que los jóvenes aprovechen las oportunidades", manifestó.

También abordó el tema del tráfico vial, al señalar que "lo sentimos todos los días; tenemos que poner orden. Vamos a seguir haciendo las obras que hacía Papi y, además, vamos a aportar a un transporte público seguro y confiable".

Asimismo, indicó que su gestión estará enfocada en el acceso al agua, el saneamiento, la protección de las cuencas y la mejora de los servicios en la capital.

Juan Diego Zelaya destacó el uso de la tecnología en su gobierno, asegurando que el pueblo hondureño podrá enviar fotografías de problemas, quejas y peticiones, y que estas recibirán respuesta. "Será una capital digital en todo sentido, con participación ciudadana; no vengo a imponer decisiones, sino a reunirnos juntos", afirmó.

"A todo el equipo, muchas gracias. Y a quienes no votaron por mí, no les voy a pedir aplausos, pero sí les voy a ofrecer resultados", sostuvo.

Finalmente, expresó: "Hoy no inicia un gobierno perfecto, sino un gobierno comprometido. Capitalinos, estoy a la orden; vamos a estar bien. Que Dios bendiga Honduras y bendiga nuestra amada capital".