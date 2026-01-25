  1. Inicio
De la mano de su esposa, así recibió la banda municipal Juan Diego Zelaya

Con una sonrisa de oreja a oreja y de la mano de su esposa, así recibió la banda municipal el nuevo alcalde de la capital hondureña, Juan Diego Zelaya

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 08:10
Juan Diego Zelaya fue juramentado la mañana de este domingo 25 de enero y fue su esposa quien le puso la banda de mando municipal, momentos previos a su juramentación oficial. Aquí las imágenes.

 Fotos: David Romero | El Heraldo
Paola Rubí es la esposa del nuevo alcalde capitalino.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Ella fue la encargada de ponerle la banda al nuevo edil del Distrito Central.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Con delicadeza y en puntillas, Paola le impuso la banda a su esposo.

 Foto: David Romero | El Heraldo
La guapa esposa del alcalde usó un vestido en notos verdes y claros, que resaltaba su figura.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Luego del acto, hubo un tierno momento entre la pareja.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Ella le tomó la cara y lo besó, frente a todos los presentes

 Foto: David Romero | El Heraldo
El acto fue aplaudido por todos los invitados a la asunción del edil capitalino.

 Foto: David Romero | El Heraldo
El acto se llevó a cabo en el Museo para la Identidad Nacional (MIN).

 Foto: David Romero | El Heraldo
En el acto estuvieron presentes el presidente de Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el presidente electo Nasry Asfura.

 Foto: David Romero | El Heraldo
En el acto protocolario, también fueron juramentados los regidores y el vicealcalde.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Luego de este acto, el nuevo alcalde pasará al Congreso para ser parte de la instalación de la primera legislatura.

 Foto: David Romero | El Heraldo
