De la mano de su esposa, así recibió la banda municipal Juan Diego Zelaya

Juan Diego Zelaya fue juramentado la mañana de este domingo 25 de enero y fue su esposa quien le puso la banda de mando municipal, momentos previos a su juramentación oficial. Aquí las imágenes.
Paola Rubí es la esposa del nuevo alcalde capitalino.
Ella fue la encargada de ponerle la banda al nuevo edil del Distrito Central.
Con delicadeza y en puntillas, Paola le impuso la banda a su esposo.
La guapa esposa del alcalde usó un vestido en notos verdes y claros, que resaltaba su figura.
Luego del acto, hubo un tierno momento entre la pareja.
Ella le tomó la cara y lo besó, frente a todos los presentes
El acto fue aplaudido por todos los invitados a la asunción del edil capitalino.
El acto se llevó a cabo en el Museo para la Identidad Nacional (MIN).
En el acto estuvieron presentes el presidente de Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el presidente electo Nasry Asfura.
En el acto protocolario, también fueron juramentados los regidores y el vicealcalde.
Luego de este acto, el nuevo alcalde pasará al Congreso para ser parte de la instalación de la primera legislatura.