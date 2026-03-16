Hermano de Kleivin Orellana murió durante enfrentamiento con la Policía

San Pedro Sula, Honduras.- La esposa de Kleivin Orellana Guzmán confirmó este lunes -16 de marzo- que el hombre que murió durante el operativo policial en el que fue capturado el presunto líder de la banda criminal “La Kleivona” era su hermano, identificado como José Will Orellana Guzmán. El enfrentamiento ocurrió la mañana del domingo 15 de marzo durante un intenso operativo de las autoridades en el municipio de Choloma, en la zona norte del país. Según el testimonio de la mujer, los agentes policiales realizaron una intervención en el lugar donde se encontraban ambos hermanos, lo que derivó en un intercambio de disparos en el que José Will Orellana Guzmán resultó gravemente herido.

La familiar relató que el hecho ocurrió alrededor de las seis de la mañana y aseguró que su cuñado recibió disparos por la espalda durante el operativo. Asimismo, denunció que las autoridades no informaron de inmediato sobre la muerte del hombre y que durante varias horas desconocieron su paradero. La mujer también afirmó que cuando acudió a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para llevar ropa a su esposo, quien también recibió dos disparos, observó el traslado de un cadáver envuelto en una hamaca en la parte trasera de una patrulla, el cual posteriormente identificaron por medio de tatuajes. Según su versión, el cuerpo de su cuñado no figuraba inicialmente en los registros de ingreso de la morgue, por lo que asegura que su fallecimiento les fue ocultado durante varias horas.