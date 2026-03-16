Hallan plantación de hoja de coca en zona montañosa entre Olanchito y La Masica

Tegucigalpa, Honduras.- Atrás quedó la historia de que Honduras es un país de paso de la droga que viene de Sudamérica; desde hace mucho tiempo el territorio hondureño es utilizado por los carteles del narcotráfico para cultivar su principal materia prima, la hoja de coca.

Una prueba mñas de ello es, una plantación de hoja de coca fue localizada en una zona montañosa ubicada entre los municipios de Olanchito, en el departamento de Yoro, y La Masica, Atlántida, durante un operativo realizado por las autoridades.

El hallazgo del ilegal cultivo se dio por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en conjunto con el Segundo Batallón Ambiental y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).