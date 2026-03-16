Hallan plantación de hoja de coca en zona montañosa entre Olanchito y La Masica

Tegucigalpa, Honduras.- Atrás quedó la historia de que Honduras es un país de paso de la droga que viene de Sudamérica; desde hace mucho tiempo el territorio hondureño es utilizado por los carteles del narcotráfico para cultivar su principal materia prima, la hoja de coca.
Una prueba mñas de ello es, una plantación de hoja de coca fue localizada en una zona montañosa ubicada entre los municipios de Olanchito, en el departamento de Yoro, y La Masica, Atlántida, durante un operativo realizado por las autoridades.
El hallazgo del ilegal cultivo se dio por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en conjunto con el Segundo Batallón Ambiental y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
La plantación tiene aproximadamente dos hectáreas de extensión, en las que están sembradas 9,000 plantas de hoja de coca, la mayoría con una altura de 2.5 metros. Además, hallaron en la zona, tres bidones con combustible, que posiblemente se usarían para la fabricación de pasta de coca.
Caso similar en Olancho
El 10 de marzo pasado, elementos de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP-15), Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (Dipol), localizaron un sembradillo de hoja de coca y un narcolaboratorio, en la aldea Las Delicias, municipio de Patuca, en Olancho.
En una extensión de seis manzanas de terreno, había más de 48,000 plantas de hoja de coca cultivadas, todas casi con el tamaño para ser utilizadas para la elaboración de pasta base de coca. Durante la intervención, también decomisaron cuatro barriles con diésel, utilizado para el procesamiento de la droga.
En ninguna de las dos operaciones hubo personas detenidas. En la primera localización de arbustos de droga en Patuca, las plantas ya fueron incineradas.